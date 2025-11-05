Программа "єОселя" теперь доступна для железнодорожников — какие условия льготной ипотеки

Люди с коробками. Фото: Freepik

Государство расширило круг участников программы льготной ипотеки "єОселя". Отныне ею могут воспользоваться работники Укрзализныци, которые вынужденно оставили свои дома из-за войны.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, это не только социальная инициатива, но и поддержка стратегической отрасли.

Реклама

Читайте также:

"Железнодорожники обеспечивают сообщение, поддерживают логистику, помогают стране двигаться вперед даже во время войны. Государство должно поддерживать тех, кто поддерживает страну", — подчеркнул Кулеба.

Какие условия ипотеки для железнодорожников

Новые условия "єОсели" существенно уменьшают финансовую нагрузку для железнодорожников. Государство берет на себя большую часть расходов, а работодатель добавляет собственную поддержку.

Финансирование выглядит так:

государство покроет 70% первого взноса;

Укрзализныця обеспечит еще 20%;

оформление документов (до 40 тыс. грн) также оплачивается государством;

первый год — 70% ежемесячного платежа компенсирует государство, 10% — работодатель;

второй год — 20% платит УЗ, третий — 30%.

Такие условия позволят железнодорожникам приобрести жилье стоимостью до 2 миллионов гривен с первым взносом всего 60 тысяч гривен.

"Несмотря на войну вы сохраняете сообщение, поддерживаете логистику, помогаете стране двигаться вперед. Ваша преданность и выдержка — одна из опор украинской силы", — подчеркнул Кулеба.

Как государство помогает переселенцам через "єОселю"

Эта инициатива — часть Программы поддержки прифронтовых территорий, направленная на помощь людям, которые потеряли жилье из-за боевых действий.

"До конца года мы планируем привлечь к программе первые 100 семей", — заявил Кулеба.

Вице-премьер также подчеркнул, что государство совместно с Укрзализныцей ищет пути дальнейшего расширения поддержки работников, в том числе и повышение заработных плат.

Таким образом "єОселя" постепенно превращается в инструмент социальной стабильности. Государство делает ставку на восстановление экономики через заботу о людях, которые обеспечивают ее работу.

Как сообщалось, программа "єОселя" — это настоящая поддержка для украинцев, которые стремятся иметь собственное жилье. Она предлагает ипотеку со ставкой от 3% до 7% годовых и первым взносом 10-20%, что значительно выгоднее стандартных банковских условий (15-25% ставка, 30% взнос), хотя и имеет ограничения по выбору жилья.

Также мы рассказывали, что "еОселя" помогла многим украинцам приобрести собственное жилье, однако создала ложное представление. Многие ошибочно полагают, что аккредитация застройщика банком является гарантией абсолютной безопасности сделки, что, к сожалению, может привести к значительным финансовым рискам.