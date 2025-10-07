Оренда житла в Польщі потрапила під перевірки податкової — які штрафи загрожують власникам

Будинки у Вроцлаві. Фото: Freepik

Короткострокова оренда житла в Польщі опинилася під ретельним контролем податкових органів. Правила стали набагато суворішими, адже держава вирішила навести лад у сфері туристичної оренди. Тепер навіть звичайна квартира, яку здають через Airbnb чи Booking.com, може розглядатися як готельний бізнес.

Згідно з новими нормами ЄС, власники, які отримують дохід від короткострокової оренди, мають зареєструвати підприємницьку діяльність, пише видання InPoland. Навіть якщо житло здається лише кілька днів на місяць, це вже вважається господарською діяльністю, яка підлягає оподаткуванню.

Оренда житла в Польщі під пильним наглядом податківців

Податкова служба Польщі отримала широкі повноваження для контролю таких операцій. Хости мають подати звіти за 2023-2024 роки, проте інспектори можуть перевіряти операції за останні п’ять років. Якщо виявиться, що прибутки не декларувалися, штраф може сягати 30 000 злотих (348 000 гривень).

Польська влада пояснює, що такі кроки потрібні для справедливості: готелі сплачують усі податки, тоді як багато приватних власників квартир раніше уникали цього. Тепер уряд прагне вирівняти умови конкуренції та збільшити надходження до бюджету.

Нові обов’язки для орендодавців квартир

Міністерство спорту та туризму Польщі готує додаткові вимоги для тих, хто здає житло туристам. Кожну квартиру доведеться зареєструвати у спеціальному реєстрі та отримати унікальний ідентифікаційний номер. Без цього номера власник не зможе розмістити оголошення на жодній онлайн-платформі.

Крім того, орендодавці повинні будуть:

забезпечити мінімальні стандарти проживання;

повідомляти орендарів про години тиші;

призначати контактну особу для гостей;

розмістити інформаційну табличку біля входу до помешкання.

Також діятимуть окремі правила для оренди строком менш як 30 днів, що фактично поширюються на більшість туристичних квартир.

Контроль місцевої влади посилюється

Місцеві органи самоврядування хочуть отримати ще більше повноважень. Вони прагнуть встановлювати обмеження на кількість днів, коли можна здавати житло, контролювати кількість гостей і навіть видавати або відкликати дозволи без згоди житлових спільнот.

Такі зміни можуть значно ускладнити життя тим, хто звик заробляти на оренді без формальностей. Водночас держава очікує, що це впорядкує ринок і зменшить нелегальну діяльність.

Як уникнути штрафу за оренду житла в Польщі

Щоб не потрапити під штрафи, експерти радять власникам житла:

офіційно зареєструвати свою діяльність;

вчасно подавати податкову звітність;

перевірити, чи відповідає квартира встановленим стандартам;

отримати необхідні дозволи та номер реєстрації.

"Зважаючи на нові правила, приховати прибуток від оренди тепер практично неможливо. Податкові органи співпрацюють із платформами Airbnb та Booking.com, які зобов’язані передавати дані про транзакції користувачів", — пише видання.

