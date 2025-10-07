Аренда жилья в Польше попала под проверки налоговой — какие штрафы грозят владельцам

Дома во Вроцлаве. Фото: Freepik

Краткосрочная аренда жилья в Польше оказалась под тщательным контролем налоговых органов. Правила стали гораздо строже, ведь государство решило навести порядок в сфере туристической аренды. Теперь даже обычная квартира, которую сдают через Airbnb или Booking.com, может рассматриваться как гостиничный бизнес.

Согласно новым нормам ЕС, владельцы, которые получают доход от краткосрочной аренды, должны зарегистрировать предпринимательскую деятельность, пишет издание InPoland. Даже если жилье сдается всего несколько дней в месяц, это уже считается хозяйственной деятельностью, которая подлежит налогообложению.

Аренда жилья в Польше под пристальным наблюдением налоговиков

Налоговая служба Польши получила широкие полномочия для контроля таких операций. Хосты должны подать отчеты за 2023-2024 годы, однако инспекторы могут проверять операции за последние пять лет. Если окажется, что доходы не декларировались, штраф может достигать 30 000 злотых (348 000 гривен).

Польские власти объясняют, что такие шаги нужны для справедливости: отели платят все налоги, тогда как многие частные владельцы квартир ранее избегали этого. Теперь правительство стремится выровнять условия конкуренции и увеличить поступления в бюджет.

Новые обязанности для арендодателей квартир

Министерство спорта и туризма Польши готовит дополнительные требования для тех, кто сдает жилье туристам. Каждую квартиру придется зарегистрировать в специальном реестре и получить уникальный идентификационный номер. Без этого номера владелец не сможет разместить объявление ни на одной онлайн-платформе.

Кроме того, арендодатели должны будут:

обеспечить минимальные стандарты проживания;

уведомлять арендаторов о часах тишины;

назначать контактное лицо для гостей;

разместить информационную табличку у входа в помещение.

Также будут действовать отдельные правила для аренды сроком менее 30 дней, которые фактически распространяются на большинство туристических квартир.

Контроль местной власти усиливается

Местные органы самоуправления хотят получить еще больше полномочий. Они стремятся устанавливать ограничения на количество дней, когда можно сдавать жилье, контролировать количество гостей и даже выдавать или отзывать разрешения без согласия жилищных сообществ.

Такие изменения могут значительно усложнить жизнь тем, кто привык зарабатывать на аренде без формальностей. В то же время государство ожидает, что это упорядочит рынок и уменьшит нелегальную деятельность.

Как избежать штрафа за аренду жилья в Польше

Чтобы не попасть под штрафы, эксперты советуют владельцам жилья:

официально зарегистрировать свою деятельность;

вовремя подавать налоговую отчетность;

проверить, соответствует ли квартира установленным стандартам;

получить необходимые разрешения и номер регистрации.

"Учитывая новые правила, скрыть прибыль от аренды теперь практически невозможно. Налоговые органы сотрудничают с платформами Airbnb и Booking.com, которые обязаны передавать данные о транзакциях пользователей", — пишет издание.

