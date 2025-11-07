Відео
Оренда житла — чи має право власник приходити без попередження

Оренда житла — чи має право власник приходити без попередження

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 11:22
Оновлено: 10:23
Чи має право орендодавець заходити в квартиру без попередження — правила у 2025 році
Жінка відчиняє двері. Фото: Freepik

Основний закон нашої держави — Конституція України — стоїть на захисті ваших прав, навіть коли ви орендуєте житло. Це дуже важливо розуміти: коли ви підписуєте договір оренди, то отримуєте не просто ключі, а й повний захист особистих меж.

Так, стаття 30 Конституції прямо говорить: житло людини є недоторканним, і ніхто не може потрапити туди без згоди власника чи законних підстав. 

Читайте також:

Право на приватність підтверджується й статтею 32 Конституції, яка гарантує захист особистого та сімейного життя. Тобто будь-яке втручання у побут чи простір орендаря без його дозволу вважається порушенням закону.

Що говорить Цивільний кодекс про вторгнення у житло

Цивільний кодекс України чітко визначає межі поведінки фізичних та юридичних осіб. Згідно зі статтею 273, ніхто не може порушувати особисті немайнові права інших осіб. Якщо це все ж відбувається, стаття 275 дає право на захист, зокрема шляхом звернення до суду.

"Іншими словами, якщо орендодавець без згоди заходить у квартиру, орендар має повне право звернутися до поліції або суду для захисту свого житла. Такі дії можуть бути розцінені як порушення права на недоторканність житла", — зазначають в аналітичному центрі Cedos.

У яких випадках дозволено увійти без дозволу

Існують виняткові ситуації, коли закон допускає доступ до житла без згоди мешканця. Стаття 311 Цивільного кодексу України передбачає можливість проникнення лише у випадках, коли необхідно рятувати життя людей, майно чи при безпосередньому переслідуванні злочинця.

Наприклад, якщо в квартирі прорвало трубу і вода загрожує затопити сусідів, орендодавець може зайти, щоб запобігти шкоді. Але навіть у таких ситуаціях він повинен мати підтвердження невідкладності — свідків або звернення до аварійних служб.

Як захистити своє право на приватність

Щоб уникнути конфліктів, найкраще заздалегідь прописати у договорі оренди умову, яка забороняє власнику заходити до житла без дозволу або у відсутності орендаря. Також можна вказати, що орендодавець має право перевіряти стан майна лише у присутності наймача та після попереднього узгодження часу.

Якщо власник порушує ці правила, орендар може звернутися до правоохоронців, адже це є фактичним порушенням конституційного права.

Що буде, якщо орендодавець порушить закон

Незаконне проникнення в орендоване житло може мати серйозні наслідки. Орендар має право подати заяву до поліції, а суд може кваліфікувати дії власника як самоправство або навіть як втручання у приватне життя.

"Судова практика показує, що орендарі все частіше відстоюють свої права, і суди стають на їхній бік. Тому власникам варто діяти в межах закону, а орендарям — не мовчати у випадку порушення", — зазначають аналітики.

Як повідомлялось, заміна замків у орендованій квартирі часто викликає суперечки, оскільки орендар прагне захистити своє майно, але не може змінювати власність без дозволу власника. Втім, українське законодавство чітко регламентує ці відносини, встановлюючи правила для подібних ситуацій.

Також ми розповідали, що Україна потребує кардинального оновлення житлової політики для розв'язання застарілих проблем, як-от зношений житловий фонд та довгі черги на житло. У зв'язку з цим, у парламенті готують до другого читання законопроєкт, що пропонує нову, прозору модель забезпечення громадян житлом, а також запроваджує інноваційний механізм — оренду з правом викупу.

нерухомість житло оренда права квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
