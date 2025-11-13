Оренда житла — за що власник квартири може виселити у 2025 році

Жінка говорить по телефону. Фото: Freepik

Ринок оренди житла в Україні продовжує змінюватися. І хоча здавання квартир залишається поширеною практикою, саме у 2025 році очікується зростання кількості судових спорів між орендодавцями та орендарями. Причина — у підвищенні орендних ставок, нових економічних реаліях та частих порушеннях умов договорів.

Багато орендарів недооцінюють, що навіть за усною домовленістю власник може звернутися до суду, якщо його права порушено, наголошує юристка Ірина Степаненко.

Порушення договору оренди житла

Основна підстава для виселення — недотримання домовленостей, зазначених у договорі.

Найчастіше це:

систематичні затримки з оплатою оренди;

псування майна або використання квартири не за призначенням;

відмова звільнити житло після закінчення терміну оренди.

Якщо орендар ігнорує попередження, власник має повне право звернутися до суду. Проте, як підкреслює Степаненко, виселення без рішення суду є незаконним, навіть якщо орендар очевидно порушує правила.

Порушення законів та зобов’язань перед державою

Іноді виселення може бути пов’язане не лише з договором, а й із порушенням законодавства. Наприклад:

проживання сторонніх осіб без згоди власника;

накопичення боргів за комунальні послуги;

незаконне перепланування або зміна замків без повідомлення.

Такі дії трактуються як грубе порушення прав власника. У разі підтвердження фактів суд, як правило, стає на бік орендодавця.

Пошкодження майна і наслідки для орендаря

Згідно із законом, орендар зобов’язаний зберігати житло у належному стані. Якщо власник доведе, що майно було пошкоджено з вини орендаря, він може не лише розірвати договір, а й вимагати відшкодування збитків.

Це стосується:

зламаних меблів і сантехніки;

пошкоджених стін чи підлогового покриття;

недбалого ставлення до побутових приладів.

"Пошкодження квартири — це не просто матеріальна втрата. Це порушення довіри, яке практично неможливо відновити", — зазначає Степаненко.

Коли конфлікт виникає через орендну плату

Суперечки між сторонами часто стосуються зміни суми оренди. Якщо орендодавець підвищує плату, а орендар не погоджується, сторони мають або укласти новий договір, або припинити чинний.

У разі відмови звільнити житло власник може звернутися до суду з вимогою про розірвання договору.

Як суд вирішує справи про виселення

Кінцеве рішення у таких справах завжди за судом. Якщо порушення незначне, суд може дати орендарю час виправити ситуацію або відстрочку виселення. Водночас при грубих порушеннях — рішення буде на користь власника.

"У 2025 році очікується, що суди стануть частіше розглядати спори щодо оренди, тому обом сторонам варто діяти лише в межах закону", — каже Степаненко.

Як уникнути конфліктів між орендарем і власником

Щоб не опинитися в суді, варто:

укладати письмовий договір з чітко визначеними умовами;

фіксувати стан квартири під час заселення;

своєчасно сплачувати оренду і комунальні послуги;

підтримувати контакт і довіру між сторонами.

Як повідомлялось, заміна замків у орендованій квартирі є поширеною причиною суперечок між винаймачем і власником. Хоча орендар прагне забезпечити свою безпеку та збереження майна, він не може змінювати замки без згоди власника житла. Проте, ці відносини чітко врегульовані нормами українського законодавства.

Також ми розповідали, що в Україні назріває потреба в кардинальному оновленні житлової політики, щоб подолати багаторічні проблеми, як-от застарілий житловий фонд і довгі черги на квартири. Для цього у парламенті готують законопроєкт, що пропонує не лише прозору модель забезпечення житлом, але й запровадження нового механізму — оренди з правом викупу.