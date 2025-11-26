Оренда квартири — які податки має сплачувати власник житла у 2025 році

Оренда квартири — які податки треба сплачувати власнику
Багато власників житла в Україні отримують доходи від оренди квартир. У межах інформаційної кампанії "Податки захищають" Міністерство фінансів разом із ДПС пояснюють, які податки має сплачувати орендодавець і чому це важливо для майбутньої безпеки країни.
На сайті Міністерства фінансів приведи один із прикладів — ситуація Ганни, яка показує, як працює легальна здача житла.
Доходи від оренди квартир
Ганна у свої 40 років володіє кількома однокімнатними квартирами. Дві з них вона здає: у Києві за 20 тис. грн на місяць, в Ужгороді — за 15 тис. грн. За квартал її дохід становить 105 тис. грн, а за рік — 420 тис. грн.
"Щоб працювати офіційно й надавати послуги оренди громадянам та іноземцям, жінка зареєструвалася як фізична особа-підприємець третьої групи", — зазначають у відомстві
Оподаткування оренди ФОП 3 групи
Статус ФОП дає Ганні можливість прозоро отримувати дохід і мати підтверджений страховий стаж. Вона регулярно подає декларацію через Електронний кабінет платника податків і сплачує визначені платежі.
До них належать:
- єдиний податок;
- обов’язковий страховий внесок.
Ця модель забезпечує їй легальність доходів і доступ до соціальних гарантій.
Оплата оренди готівкою і наслідки
Деякі орендодавці приймають оплату на особисту картку, у готівці чи криптовалюті, не подаючи декларацію. Це означає, що податки не надходять до бюджету.
Наслідки такого підходу впливають на всю країну:
- зменшується фінансування для військового забезпечення;
- погіршуються умови медичних закладів;
- недофінансовуються соціальні фонди.
У результаті навіть сам орендодавець не може розраховувати на повний захист і соціальні виплати.
Відповідальність за недекларований дохід
Несплата податків створює ризики не лише для держави, а й для власника житла. У разі перевірки можливі штрафи, донарахування і втрата довіри з боку партнерів чи орендарів. Легальне оформлення дозволяє уникнути цих проблем, а також підтримати важливі державні сфери.
Як повідомлялось, вибір між орендою та купівлею житла є актуальною проблемою для жителів українських мегаполісів. Середня сума, витрачена на оренду, може дорівняти вартості однокімнатної квартири приблизно за 12-14 років.
Також ми розповідали, оренда квартири в Україні регулюється Цивільним кодексом та договором найму, створюючи систему чітких взаємних прав і обов'язків. Розуміння цих правил, які є основою захисту орендаря, дозволяє уникнути конфліктів та впевнено відстоювати свої інтереси.
