Оренда квартири — які податки має сплачувати власник житла у 2025 році

Люди з документами. Фото: Freepik

Багато власників житла в Україні отримують доходи від оренди квартир. У межах інформаційної кампанії "Податки захищають" Міністерство фінансів разом із ДПС пояснюють, які податки має сплачувати орендодавець і чому це важливо для майбутньої безпеки країни.

На сайті Міністерства фінансів приведи один із прикладів — ситуація Ганни, яка показує, як працює легальна здача житла.

Реклама

Читайте також:

Доходи від оренди квартир

Ганна у свої 40 років володіє кількома однокімнатними квартирами. Дві з них вона здає: у Києві за 20 тис. грн на місяць, в Ужгороді — за 15 тис. грн. За квартал її дохід становить 105 тис. грн, а за рік — 420 тис. грн.

"Щоб працювати офіційно й надавати послуги оренди громадянам та іноземцям, жінка зареєструвалася як фізична особа-підприємець третьої групи", — зазначають у відомстві

Оподаткування оренди ФОП 3 групи

Статус ФОП дає Ганні можливість прозоро отримувати дохід і мати підтверджений страховий стаж. Вона регулярно подає декларацію через Електронний кабінет платника податків і сплачує визначені платежі.

До них належать:

єдиний податок;

обов’язковий страховий внесок.

Ця модель забезпечує їй легальність доходів і доступ до соціальних гарантій.

Оплата оренди готівкою і наслідки

Деякі орендодавці приймають оплату на особисту картку, у готівці чи криптовалюті, не подаючи декларацію. Це означає, що податки не надходять до бюджету.

Наслідки такого підходу впливають на всю країну:

зменшується фінансування для військового забезпечення;

погіршуються умови медичних закладів;

недофінансовуються соціальні фонди.

У результаті навіть сам орендодавець не може розраховувати на повний захист і соціальні виплати.

Відповідальність за недекларований дохід

Несплата податків створює ризики не лише для держави, а й для власника житла. У разі перевірки можливі штрафи, донарахування і втрата довіри з боку партнерів чи орендарів. Легальне оформлення дозволяє уникнути цих проблем, а також підтримати важливі державні сфери.

Як повідомлялось, вибір між орендою та купівлею житла є актуальною проблемою для жителів українських мегаполісів. Середня сума, витрачена на оренду, може дорівняти вартості однокімнатної квартири приблизно за 12-14 років.

Також ми розповідали, оренда квартири в Україні регулюється Цивільним кодексом та договором найму, створюючи систему чітких взаємних прав і обов'язків. Розуміння цих правил, які є основою захисту орендаря, дозволяє уникнути конфліктів та впевнено відстоювати свої інтереси.