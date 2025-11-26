Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Оренда квартири — які податки треба сплачувати власнику

Оренда квартири — які податки треба сплачувати власнику

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 09:15
Оновлено: 08:22
Оренда квартири — які податки має сплачувати власник житла у 2025 році
Люди з документами. Фото: Freepik

Багато власників житла в Україні отримують доходи від оренди квартир. У межах інформаційної кампанії "Податки захищають" Міністерство фінансів разом із ДПС пояснюють, які податки має сплачувати орендодавець і чому це важливо для майбутньої безпеки країни. 

На сайті Міністерства фінансів приведи один із прикладів — ситуація Ганни, яка показує, як працює легальна здача житла.

Реклама
Читайте також:

Доходи від оренди квартир

Ганна у свої 40 років володіє кількома однокімнатними квартирами. Дві з них вона здає: у Києві за 20 тис. грн на місяць, в Ужгороді — за 15 тис. грн. За квартал її дохід становить 105 тис. грн, а за рік — 420 тис. грн. 

"Щоб працювати офіційно й надавати послуги оренди громадянам та іноземцям, жінка зареєструвалася як фізична особа-підприємець третьої групи", — зазначають у відомстві

Оподаткування оренди ФОП 3 групи

Статус ФОП дає Ганні можливість прозоро отримувати дохід і мати підтверджений страховий стаж. Вона регулярно подає декларацію через Електронний кабінет платника податків і сплачує визначені платежі. 

До них належать:

  • єдиний податок;
  • обов’язковий страховий внесок.

Ця модель забезпечує їй легальність доходів і доступ до соціальних гарантій.

Оплата оренди готівкою і наслідки

Деякі орендодавці приймають оплату на особисту картку, у готівці чи криптовалюті, не подаючи декларацію. Це означає, що податки не надходять до бюджету. 

Наслідки такого підходу впливають на всю країну:

  • зменшується фінансування для військового забезпечення;
  • погіршуються умови медичних закладів;
  • недофінансовуються соціальні фонди.

У результаті навіть сам орендодавець не може розраховувати на повний захист і соціальні виплати.

Відповідальність за недекларований дохід

Несплата податків створює ризики не лише для держави, а й для власника житла. У разі перевірки можливі штрафи, донарахування і втрата довіри з боку партнерів чи орендарів. Легальне оформлення дозволяє уникнути цих проблем, а також підтримати важливі державні сфери.

Як повідомлялось, вибір між орендою та купівлею житла є актуальною проблемою для жителів українських мегаполісів. Середня сума, витрачена на оренду, може дорівняти вартості однокімнатної квартири приблизно за 12-14 років.

Також ми розповідали, оренда квартири в Україні регулюється Цивільним кодексом та договором найму, створюючи систему чітких взаємних прав і обов'язків. Розуміння цих правил, які є основою захисту орендаря, дозволяє уникнути конфліктів та впевнено відстоювати свої інтереси.

податки нерухомість житло оренда квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації