Що дозволено робити наймачу в орендованій квартирі — нюанси у 2025 році

Люди з коробками. Фото: Freepik

Сьогодні в Україні оренда квартири — це не просто угода про проживання, а система чітких взаємних прав, яка визначена положеннями Цивільного кодексу України та умовами вашого договору найму. У 2025 році ці правила залишаються основою захисту орендаря, а розуміння дозволених дій допомагає уникати конфліктів і впевнено відстоювати свої інтереси.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що можна робити квартиранту в орендованій нерухомості.

Права орендаря житла

Після підписання договору орендар отримує право повноцінно користуватися квартирою та всім майном, переданим за актом. Статті 815 і 816 Цивільного кодексу гарантують недоторканність житла: власник не може входити без вашої згоди, окрім випадків загрози майну чи життю.

Орендар також може користуватися спільним майном будинку — двором, коридорами, під’їздом, господарськими приміщеннями.

Коли у квартирі виникають недоліки, не спричинені діями наймача, він має право вимагати їх усунення. Статті 784 і 827 ЦКУ дозволяють навіть розірвати договір, якщо власник ігнорує вимоги.

Ситуації, коли орендар може вимагати дій від власника:

несправна проводка або постійні перепади напруги;

проблеми з опаленням у зимовий період;

протікання даху чи труб;

поломки, які унеможливлюють нормальне проживання.

Що дозволено робити орендарю при ремонті

Закон розділяє ремонтні роботи на поточні та капітальні. Поточний ремонт (ст. 819 ЦКУ) виконує орендар за власний рахунок. Це дрібні побутові роботи, що виникають у процесі використання житла.

До поточного ремонту зазвичай належать:

заміна лампочок, фурнітури, дрібних деталей сантехніки;

усунення дрібних побутових несправностей;

косметичні підфарбування, що не впливають на стан конструкцій.

Капітальний ремонт — обов’язок орендодавця. Якщо орендар хоче провести значні покращення, перепланування або встановити обладнання, яке неможливо демонтувати без шкоди, необхідна письмова згода власника. Це прямо передбачено ст. 778 ЦКУ.

Проживання інших людей

Члени сім’ї орендаря можуть проживати у квартирі без додаткових дозволів. Але у випадку суборенди закон вимагає згоди власника. Зазвичай це окремий пункт у договорі, де зазначено умови, обмеження або заборону на передачу житла третім особам (ст. 823 ЦКУ).

Що потрібно погоджувати з власником:

проживання сторонніх людей на постійній основі;

здачу житла або частини житла третім особам;

використання житла для цілей, не передбачених договором.

Як повідомлялось, в Україні стрімке зростання ринку оренди житла, спричинене внутрішніми переїздами, призводить до збільшення кількості юридичних суперечок. Одним із найбільш актуальних і резонансних питань є те, чи може тривале проживання орендаря у квартирі бути підставою для набуття ним права власності на це помешкання.

Також ми розповідали, що ринок оренди житла в Україні перебуває у стані постійних змін, причому здавання квартир залишається актуальним. Однак прогнозується зростання кількості судових суперечок між власниками та винаймачами, головною причиною яких стануть підвищення орендних ставок, нові економічні виклики та часті порушення прописаних умов угод.