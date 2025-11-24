Коли оренда квартири в Україні зрівнюється з її вартістю — цифри у 2025 році

Люди з коробками. Фото: Freepik

Питання вибору між орендою та купівлею житла залишається одним із ключових для мешканців великих українських міст. Аналітика OLX Нерухомість показує, що у середньому витрати орендаря можуть зрівнятися з ціною однокімнатної квартири приблизно за 12–14 років.

Такий показник дає змогу оцінити, коли оренда перестає бути вигідною й починає повторювати суму реальної вартості житла.

Оренда у великих містах України

Для аналізу порівнювали медіанну орендну плату та ціну купівлі однокімнатних квартир на вторинному ринку.

Ці дані показують реальну динаміку витрат для тих, хто планує жити в певному місті довгостроково, і допомагають зрозуміти, скільки саме років орендар фактично "викуповує" квартиру, не стаючи її власником.

Міста України з найшвидшою окупністю оренди

Найменший проміжок часу, за який оренда дорівнює вартості купівлі житла, спостерігається в Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.

У цих містах пропорція між щомісячними витратами та ринковою ціною дозволяє "наздогнати" її менш ніж за 12 років.

Дніпро: оренда 10 500 грн, купівля 1 125 625 грн, окупність 9 років;

Запоріжжя: оренда 5 000 грн, купівля 624 153 грн, окупність 11 років;

Львів: оренда 18 000 грн, купівля 2 270 202 грн, окупність 11 років;

Ужгород: оренда 18 723 грн, купівля 2 486 918 грн, окупність 12 років.

У цих регіонах саме купівля виглядає більш раціональним рішенням для тих, хто планує залишатися в місті тривалий час.

Міста України, де оренда довше наздоганяє ціну купівлі

Найповільніша окупність фіксується у Харкові, Одесі та Києві. Тут ринок нерухомості значно дорожчий, а тому орендні платежі довше наближаються до вартості житла:

Харків: оренда 5 000 грн, купівля 865 490 грн, окупність 15 років. Одеса: оренда 10 000 грн, купівля 1 747 628 грн, окупність 15 років. Київ: оренда 16 000 грн, купівля 3 197 833 грн, окупність 17 років.

Через високу стартову вартість квартир довгострокова оренда тут часто виглядає більш вигідною, особливо якщо людина не планує прив’язуватися до міста надовго.

Коли вигідніше орендувати, а коли купувати квартиру

Різниця між містами демонструє, що ринок нерухомості в Україні залишається дуже неоднорідним. Там, де витрати на оренду дорівнюють вартості житла менш ніж за 10-12 років, купівля стає логічним кроком.

Водночас у мегаполісах із високими цінами оренда зберігає свою доцільність у коротко- та середньостроковій перспективі.

Якщо ж орендар планує залишатися в одному місті понад 12–15 років, купівля власної квартири найчастіше стає фінансово виправданим рішенням, дозволяючи вкладати гроші у власний актив, а не в чужий.

