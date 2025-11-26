Аренда квартиры — какие налоги должен платить владелец жилья в 2025 году

Люди с документами. Фото: Freepik

Многие владельцы жилья в Украине получают доходы от аренды квартир. В рамках информационной кампании "Налоги защищают" Министерство финансов вместе с ГНС объясняют, какие налоги должен платить арендодатель и почему это важно для будущей безопасности страны.

На сайте Министерства финансов приведи один из примеров - ситуация Анны, которая показывает, как работает легальная сдача жилья.

Доходы от аренды квартир

Анна в свои 40 лет владеет несколькими однокомнатными квартирами. Две из них она сдает: в Киеве за 20 тыс. грн в месяц, в Ужгороде — за 15 тыс. грн. За квартал ее доход составляет 105 тыс. грн, а за год — 420 тыс. грн.

"Чтобы работать официально и предоставлять услуги аренды гражданам и иностранцам, женщина зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель третьей группы", — отмечают в ведомстве

Налогообложение аренды ФЛП 3 группы

Статус ФЛП дает Анне возможность прозрачно получать доход и иметь подтвержденный страховой стаж. Она регулярно подает декларацию через Электронный кабинет налогоплательщика и платит определенные платежи.

К ним относятся:

единый налог;

обязательный страховой взнос.

Эта модель обеспечивает ей легальность доходов и доступ к социальным гарантиям.

Оплата аренды наличными и последствия

Некоторые арендодатели принимают оплату на личную карточку, наличными или криптовалютой, не подавая декларацию. Это означает, что налоги не поступают в бюджет.

Последствия такого подхода влияют на всю страну:

уменьшается финансирование для военного обеспечения;

ухудшаются условия медицинских учреждений;

недофинансируются социальные фонды.

В результате даже сам арендодатель не может рассчитывать на полную защиту и социальные выплаты.

Ответственность за недекларированный доход

Неуплата налогов создает риски не только для государства, но и для владельца жилья. В случае проверки возможны штрафы, доначисления и потеря доверия со стороны партнеров или арендаторов. Легальное оформление позволяет избежать этих проблем, а также поддержать важные государственные сферы.

Как сообщалось, выбор между арендой и покупкой жилья является актуальной проблемой для жителей украинских мегаполисов. Средняя сумма, потраченная на аренду, может равняться стоимости однокомнатной квартиры примерно за 12-14 лет.

Также мы рассказывали, аренда квартиры в Украине регулируется Гражданским кодексом и договором найма, создавая систему четких взаимных прав и обязанностей. Понимание этих правил, которые являются основой защиты арендатора, позволяет избежать конфликтов и уверенно отстаивать свои интересы.