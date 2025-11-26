Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Аренда квартиры — какие налоги надо платить владельцу

Аренда квартиры — какие налоги надо платить владельцу

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 09:15
обновлено: 08:22
Аренда квартиры — какие налоги должен платить владелец жилья в 2025 году
Люди с документами. Фото: Freepik

Многие владельцы жилья в Украине получают доходы от аренды квартир. В рамках информационной кампании "Налоги защищают" Министерство финансов вместе с ГНС объясняют, какие налоги должен платить арендодатель и почему это важно для будущей безопасности страны.

На сайте Министерства финансов приведи один из примеров - ситуация Анны, которая показывает, как работает легальная сдача жилья.

Реклама
Читайте также:

Доходы от аренды квартир

Анна в свои 40 лет владеет несколькими однокомнатными квартирами. Две из них она сдает: в Киеве за 20 тыс. грн в месяц, в Ужгороде — за 15 тыс. грн. За квартал ее доход составляет 105 тыс. грн, а за год — 420 тыс. грн.

"Чтобы работать официально и предоставлять услуги аренды гражданам и иностранцам, женщина зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель третьей группы", — отмечают в ведомстве

Налогообложение аренды ФЛП 3 группы

Статус ФЛП дает Анне возможность прозрачно получать доход и иметь подтвержденный страховой стаж. Она регулярно подает декларацию через Электронный кабинет налогоплательщика и платит определенные платежи.

К ним относятся:

  • единый налог;
  • обязательный страховой взнос.

Эта модель обеспечивает ей легальность доходов и доступ к социальным гарантиям.

Оплата аренды наличными и последствия

Некоторые арендодатели принимают оплату на личную карточку, наличными или криптовалютой, не подавая декларацию. Это означает, что налоги не поступают в бюджет.

Последствия такого подхода влияют на всю страну:

  • уменьшается финансирование для военного обеспечения;
  • ухудшаются условия медицинских учреждений;
  • недофинансируются социальные фонды.

В результате даже сам арендодатель не может рассчитывать на полную защиту и социальные выплаты.

Ответственность за недекларированный доход

Неуплата налогов создает риски не только для государства, но и для владельца жилья. В случае проверки возможны штрафы, доначисления и потеря доверия со стороны партнеров или арендаторов. Легальное оформление позволяет избежать этих проблем, а также поддержать важные государственные сферы.

Как сообщалось, выбор между арендой и покупкой жилья является актуальной проблемой для жителей украинских мегаполисов. Средняя сумма, потраченная на аренду, может равняться стоимости однокомнатной квартиры примерно за 12-14 лет.

Также мы рассказывали, аренда квартиры в Украине регулируется Гражданским кодексом и договором найма, создавая систему четких взаимных прав и обязанностей. Понимание этих правил, которые являются основой защиты арендатора, позволяет избежать конфликтов и уверенно отстаивать свои интересы.

налоги недвижимость жилье аренда квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации