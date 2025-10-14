Оренда квартир в Україні — як змінились ціни в областях за останні роки

Цікава тенденція — як змінились ціни на оренду житла в Україні
За роки війни ринок оренди квартир в Україні пережив справжні гойдалки. З 2022 до 2025 року ціни то стрімко зростали, то різко падали, реагуючи на безпекову ситуацію, міграцію населення та економічну нестабільність.
За даними аналітики OLX Нерухомість, найдраматичніші коливання відбулись у перші два роки повномасштабного вторгнення, після чого ціни поступово стабілізувались.
Оренда квартир у 2022 році
Після початку повномасштабного вторгнення попит на оренду перемістився на захід країни. У вересні 2022 року оренда однокімнатних квартир там різко подорожчала:
- Ужгород — +125%, до 15 тис. грн;
- Івано-Франківськ — +119%, до 11 тис. грн;
- Тернопіль — +110%, до 8 тис. грн;
- Чернівці — +109%, до 10 тис. грн;
- Вінниця — +100%, до 10 тис. грн;
- Львів — +72%, до 15 тис. грн.
Тим часом на сході та півдні ситуація була протилежною. Ціни на оренду впали на 20-45%. У Києві зниження склало 14%, в Одесі — 14%, у Харкові — понад 35%.
Як оренда квартир у 2023 році почала відновлюватись
У 2023 році орендний ринок почав поступово оживати. Вартість оренди однушок зросла в містах, які раніше втратили попит, серед них:
- Чернігів — +85%, до 9 тис. грн;
- Житомир — +60%, до 12 тис. грн;
- Київ — +39%, до 12,5 тис. грн;
- Одеса — +25%, до 7,5 тис. грн.
У західних областях після рекордного зростання ціни стабілізувались, а в деяких містах навіть трохи знизились. Лише Луцьк і Рівне продовжили демонструвати підйом — до 11 і 14 тис. грн відповідно.
Де оренда квартир зросла найбільше у 2024 році
У 2024 році подорожчання стало всеукраїнською тенденцією. Найвищий приріст фіксували у Чернігові (+35%), Чернівцях і Полтаві (+27%). Київ і Львів також показали помітне підвищення — до 15 і 18 тис. грн відповідно за однокімнатну квартиру.
Попри це, на сході країни оренда залишалась найнижчою. У Запоріжжі, Харкові та Херсоні однокімнатну квартиру все ще можна було знайти за 3-5 тис. грн.
Основні причини зростання:
- поступове повернення українців із-за кордону;
- збільшення попиту в безпечних регіонах;
- зростання комунальних витрат і вартості утримання житла;
- дефіцит якісних квартир через пошкодження житлового фонду.
Якою стала оренда квартир у 2025
У 2025 році ринок стабілізувався, однак ціни продовжили зростати — у більшості міст на 10-15%.
Найбільше подорожчання оренди однушок аналітики фіксують у:
- Одесі — +25%, до 11 тис. грн;
- Харкові — +29%, до 5 тис. грн;
- Миколаєві — +20%, до 6 тис. грн.
У Києві медіанна оренда сягнула 17 тис. грн, у Дніпрі — 11 тис., у Вінниці — 13 тис. грн. Натомість у Чернівцях і Чернігові вартість навіть знизилась — на 6-7%.
Чому оренда квартир зростатиме й далі
Попит і надалі концентрується у відносно безпечних регіонах, тоді як східні області залишаються найдешевшими. Експерти прогнозують, що у 2025-2026 роках:
- ціни зростатимуть у середньому на 10-15%;
- Київ, Львів та Івано-Франківськ залишаться найдорожчими;
- оренда на Сході поступово дорожчатиме слідом за відновленням економіки.
"З 2024 року спостерігаємо тенденцію поступового зростання вартостей. Традиційно, найдорожче орендувати однокімнатні квартири у великих обласних центрах. Натомість у східних областях України, де гірша безпекова ситуація, ціни значно нижчі", — зазначають аналітики.
Як повідомлялось, в Україні почастішали випадки шахрайства з орендою житла в інтернеті. Зловмисники використовують привабливі фейкові оголошення з красивими фото та вигідними цінами, щоб спонукати людей переказати гроші за "бронювання". Після отримання коштів сторінка зникає, а разом із нею і перераховані гроші.
Також ми розповідали, що попри високий попит на оренду житла через внутрішнє переміщення, пошук квартири чи будинку, де дозволено проживання з домашніми улюбленцями, залишається в Україні проблемою. Переважна більшість орендодавців (80%) категорично відмовляє мешканцям із тваринами, навіть невеликими, що суттєво обмежує вибір для власників котів чи собак.
