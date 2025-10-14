Оренда квартир в Україні — як змінились ціни в областях за останні роки

Люди серед коробок. Фото: Freepik

За роки війни ринок оренди квартир в Україні пережив справжні гойдалки. З 2022 до 2025 року ціни то стрімко зростали, то різко падали, реагуючи на безпекову ситуацію, міграцію населення та економічну нестабільність.

За даними аналітики OLX Нерухомість, найдраматичніші коливання відбулись у перші два роки повномасштабного вторгнення, після чого ціни поступово стабілізувались.

Оренда квартир у 2022 році

Після початку повномасштабного вторгнення попит на оренду перемістився на захід країни. У вересні 2022 року оренда однокімнатних квартир там різко подорожчала:

Ужгород — +125%, до 15 тис. грн;

Івано-Франківськ — +119%, до 11 тис. грн;

Тернопіль — +110%, до 8 тис. грн;

Чернівці — +109%, до 10 тис. грн;

Вінниця — +100%, до 10 тис. грн;

Львів — +72%, до 15 тис. грн.

Тим часом на сході та півдні ситуація була протилежною. Ціни на оренду впали на 20-45%. У Києві зниження склало 14%, в Одесі — 14%, у Харкові — понад 35%.

Як оренда квартир у 2023 році почала відновлюватись

У 2023 році орендний ринок почав поступово оживати. Вартість оренди однушок зросла в містах, які раніше втратили попит, серед них:

Чернігів — +85%, до 9 тис. грн;

Житомир — +60%, до 12 тис. грн;

Київ — +39%, до 12,5 тис. грн;

Одеса — +25%, до 7,5 тис. грн.

У західних областях після рекордного зростання ціни стабілізувались, а в деяких містах навіть трохи знизились. Лише Луцьк і Рівне продовжили демонструвати підйом — до 11 і 14 тис. грн відповідно.

Де оренда квартир зросла найбільше у 2024 році

У 2024 році подорожчання стало всеукраїнською тенденцією. Найвищий приріст фіксували у Чернігові (+35%), Чернівцях і Полтаві (+27%). Київ і Львів також показали помітне підвищення — до 15 і 18 тис. грн відповідно за однокімнатну квартиру.

Попри це, на сході країни оренда залишалась найнижчою. У Запоріжжі, Харкові та Херсоні однокімнатну квартиру все ще можна було знайти за 3-5 тис. грн.

Основні причини зростання:

поступове повернення українців із-за кордону;

збільшення попиту в безпечних регіонах;

зростання комунальних витрат і вартості утримання житла;

дефіцит якісних квартир через пошкодження житлового фонду.

Якою стала оренда квартир у 2025

У 2025 році ринок стабілізувався, однак ціни продовжили зростати — у більшості міст на 10-15%.

Найбільше подорожчання оренди однушок аналітики фіксують у:

Одесі — +25%, до 11 тис. грн;

Харкові — +29%, до 5 тис. грн;

Миколаєві — +20%, до 6 тис. грн.

У Києві медіанна оренда сягнула 17 тис. грн, у Дніпрі — 11 тис., у Вінниці — 13 тис. грн. Натомість у Чернівцях і Чернігові вартість навіть знизилась — на 6-7%.

Чому оренда квартир зростатиме й далі

Попит і надалі концентрується у відносно безпечних регіонах, тоді як східні області залишаються найдешевшими. Експерти прогнозують, що у 2025-2026 роках:

ціни зростатимуть у середньому на 10-15%;

Київ, Львів та Івано-Франківськ залишаться найдорожчими;

оренда на Сході поступово дорожчатиме слідом за відновленням економіки.

"З 2024 року спостерігаємо тенденцію поступового зростання вартостей. Традиційно, найдорожче орендувати однокімнатні квартири у великих обласних центрах. Натомість у східних областях України, де гірша безпекова ситуація, ціни значно нижчі", — зазначають аналітики.

Як повідомлялось, в Україні почастішали випадки шахрайства з орендою житла в інтернеті. Зловмисники використовують привабливі фейкові оголошення з красивими фото та вигідними цінами, щоб спонукати людей переказати гроші за "бронювання". Після отримання коштів сторінка зникає, а разом із нею і перераховані гроші.

Також ми розповідали, що попри високий попит на оренду житла через внутрішнє переміщення, пошук квартири чи будинку, де дозволено проживання з домашніми улюбленцями, залишається в Україні проблемою. Переважна більшість орендодавців (80%) категорично відмовляє мешканцям із тваринами, навіть невеликими, що суттєво обмежує вибір для власників котів чи собак.