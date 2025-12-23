Аренда квартиры — кому в Украине труднее всего найти жилье

Семья у окна. Фото: Freepik

Несмотря на войну и декларируемую взаимную поддержку украинский рынок аренды остается неравным. Часть граждан системно сталкивается с отказами еще на этапе первого контакта с арендодателем. Причиной чаще всего становятся не факты а страхи предположения и стереотипы которые годами формировались без реального основания.

Исследование OLX Недвижимость показало, что ключевыми барьерами остаются предвзятое отношение и преувеличенные риски, которые владельцы жилья приписывают определенным группам арендаторов.

ВПЛ и аренда жилья в Украине

Внутренне перемещенные лица остаются одной из наиболее уязвимых категорий. Почти треть ВПЛ (31%) сообщила об отказах при поиске жилья.

Чаще всего владельцы квартир сомневаются в финансовой стабильности таких арендаторов или опасаются краткосрочного проживания.

Значительную роль играют и устойчивые негативные представления сформированные единичными чужими историями.

Самые распространенные страхи арендодателей относительно ВПЛ:

сомнения в платежеспособности (50%);

негативные стереотипы или предубеждения относительно ВПЛ (47%);

предыдущий негативный опыт арендодателей (42%);

риск повреждения имущества (38%).

Военные и проблемы с арендой жилья

Даже общественное уважение не гарантирует отсутствия отказов. Каждый четвертый военнослужащий (23%) сталкивался с трудностями при аренде.

Арендодатели опасаются, что военный не будет проживать долго (37%) или что жилье может стать опасным объектом (32%). Также фигурируют сомнения относительно стабильности доходов и состояния имущества (25%).

Люди с инвалидностью и доступность жилья

Люди с инвалидностью сталкиваются с барьерами не только физическими но и социальными. Часто речь идет о неприспособленности квартир (44%), страх дополнительных расходов (42%) или сложности во взаимодействии с арендатором.

При этом отказы нередко основываются на предположениях, а не реальном опыте.

Аренда жилья с животными и детьми

Самой сложной остается аренда жилья с домашними животными. Подавляющее большинство таких арендаторов получали отказы (79%), хотя реальные серьезные повреждения фиксируются редко.

Похожая ситуация и с семьями с детьми, которых часто считают потенциальным риском для имущества.

"В будущем эти данные могут стать основой для более открытого диалога между сторонами и формирования более справедливых правил на рынке аренды жилья в Украине", — отмечают аналитики.

Они также подчеркивают, что большинство страхов арендодателей не подтверждается практикой.

Ранее мы рассказывали, за какие счета должен платить владелец квартиры, а не арендатор. Также разбирались, что делать хозяину, если квартирант перестал платить за жилье.