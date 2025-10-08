Оренда житла в Україні — в якому місті найдорожчі квартири

Чоловік з коробкою. Фото: Freepik

Ринок оренди квартир в Україні восени 2025 року показав помітне пожвавлення. Ціни піднялися практично у всіх областях, причому найбільше — у західних регіонах та прифронтових містах, де відновлюється економічна активність.

За даними порталу ЛУН, середня оренда в жовтні коливається від 10 до 41 тис. грн залежно від міста та кількості кімнат.

Реклама

Читайте також:

Ціни на оренду однокімнатних квартир

Рекордсменом в цьому сегменті став Ужгород, де за однушку просять 20 800 грн.

Водночас однокімнатні квартири залишаються найзатребуванішим форматом житла:

у Києві оренда становить 18 000 грн, що на рівні попереднього півріччя;

у Львові ціна сягнула 18 700 грн (+12%), у Вінниці — 15 000 грн (+36%), у Дніпрі — 12 000 грн (+14%).

Найдешевше винайняти однокімнатку можна у Запоріжжі — 5 000 грн, хоча навіть там ціна не зменшилася. Водночас найвищий ріст вартості оренди зафіксовано в Одесі — +50%, до 12 000 грн.

Загалом, середня вартість оренди однокімнатного житла по країні перевищує 11-12 тис. грн, і попит залишається стабільним, особливо у студентських і промислових центрах.

Ціни на оренду 1-кімнатних квартир. Графіка: ЛУН

Вартість оренди двокімнатних квартир

Двокімнатні квартири дорожчі в середньому на 30-40%, а лідер за ціною тут вже Києв з рівнем у 26 000 грн:

у Львові та Ужгороді оренда становить 25 000 грн (+33%), в Одесі — 15 500 грн (+37%);

у Харкові двокімнатне житло коштує 6 500 грн (+18%), у Дніпрі — 16 000 грн (+7%);

у Вінниці — 15 000 грн (+20%), у Черкасах — 16 000 грн (+23%).

Найнижчі показники зафіксовано у Сумах (8 250 грн) і Чернігові (8 000 грн).

Ціни на оренду 2-кімнатних квартир. Графіка: ЛУН

Ринок двокімнатних квартир демонструє стабільний попит серед сімей, які шукають баланс між ціною та площею. Західні області утримують першість через високий попит від переселенців, зазначають аналітики.

Які ціни на оренду трикімнатних квартир

Найбільше зростання орендної плати за останні пів року спостерігається у сегменті трикімнатних квартир. Водночас столиця й тут посіла перше місце за орендними ставками — 41 600 грн (-1% за пів року):

у Львові середня вартість сягнула 29 200 грн (+33%), в Одесі — 20 800 грн (+4%);

у Дніпрі трикімнатка коштує 19 000 грн (+19%), у Вінниці — 17 000 грн (+21%), у Харкові — 10 000 грн (+25%).

Найдоступніші трикімнатні — у Черкасах (10 000 грн) і Запоріжжі (10 000 грн).

Водночас значна різниця у вартості між столицею та регіонами зберігається: навіть найдорожча оренда в Одесі удвічі нижча за київську.

Ціни на оренду 3-кімнатних квартир. Графіка: ЛУН

Що буде з цінами на оренду квартир

Експерти очікують, що до середини 2026 року середня оренда зросте ще на 10-15%. Це пов’язано з:

поверненням частини населення до України;

стабілізацією економічної активності;

браком нових житлових проєктів у регіонах;

ростом інфляції та комунальних витрат.

Ймовірно, що у 2026 році саме Львів і Одеса стануть головними драйверами ринку оренди, тоді як Київ утримає статус найдорожчого міста країни.

Як повідомлялось, навіть після багатьох років оренди квартири, у родин, які винаймають житло, не виникає права власності на нього. Це пов'язано з тим, що законодавство чітко розмежовує право користування (яке мають орендарі) і право власності на житло.

Також питання виселення сімей із неповнолітніми дітьми після завершення терміну піднайму житла є складною проблемою. Вона охоплює не лише юридичні та соціальні моменти, але й моральні аспекти, оскільки стосується захищених державою прав дитини.