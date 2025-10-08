Видео
Видео

Аренда квартиры в Украине — какой город бьет все рекорды по ценам

Аренда квартиры в Украине — какой город бьет все рекорды по ценам

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 20:12
Аренда жилья в Украине — в каком городе самые дорогие квартиры
Мужчина с коробкой. Фото: Freepik

Рынок аренды квартир в Украине осенью 2025 года показал заметное оживление. Цены поднялись практически во всех областях, причем больше всего — в западных регионах и прифронтовых городах, где восстанавливается экономическая активность.

По данным портала ЛУН, средняя аренда в октябре колеблется от 10 до 41 тыс. грн в зависимости от города и количества комнат.

Читайте также:

Цены на аренду однокомнатных квартир

Рекордсменом в сеомц сегменте стал Ужгород, где за однушку просят 20 800 грн.

В то же время однокомнатные квартиры остаются самым востребованным форматом жилья:

  • в Киеве аренда составляет 18 000 грн, что на уровне предыдущего полугодия;
  • во Львове цена достигла 18 700 грн (+12%), в Виннице — 15 000 грн (+36%), в Днепре — 12 000 грн (+14%).

Дешевле всего снять однокомнатку можно в Запорожье — 5 000 грн, хотя даже там цена не уменьшилась. В то же время самый высокий рост стоимости аренды зафиксирован в Одессе — +50%, до 12 000 грн.

В целом, средняя стоимость аренды однокомнатного жилья по стране превышает 11-12 тыс. грн, и спрос остается стабильным, особенно в студенческих и промышленных центрах.

 

Аренда квартиры в Украине — какой город бьет все рекорды по ценам - фото 1
Цены на аренду 1-комнатных квартир. Графика: ЛУН

Стоимость аренды двухкомнатных квартир

Двухкомнатные квартиры дороже в среднем на 30-40%, а лидер по цене здесь уже Киев с 26 000 грн:

  • во Львове и Ужгороде аренда составляет 25 000 грн (+33%), в Одессе — 15 500 грн (+37%);
  • в Харькове двухкомнатное жилье стоит 6 500 грн (+18%), в Днепре — 16 000 грн (+7%);
  • в Виннице — 15 000 грн (+20%), в Черкассах — 16 000 грн (+23%).

Самые низкие показатели зафиксированы в Сумах (8 250 грн) и Чернигове (8 000 грн).

 

Аренда квартиры в Украине — какой город бьет все рекорды по ценам - фото 2
Цены на аренду 2-комнатных квартир. Графика: ЛУН

Рынок двухкомнатных квартир демонстрирует стабильный спрос среди семей, которые ищут баланс между ценой и площадью. Западные области удерживают первенство из-за высокого спроса от переселенцев, отмечают аналитики.

Какие цены на аренду трехкомнатных квартир

Наибольший рост арендной платы за последние полгода наблюдается в сегменте трехкомнатных квартир. В то же время столица и здесь заняла первое места по арендным ставкам — 41 600 грн (-1% за полгода):

  • во Львове средняя стоимость достигла 29 200 грн (+33%), в Одессе — 20 800 грн (+4%);
  • в Днепре трехкомнатная стоит 19 000 грн (+19%), в Виннице — 17 000 грн (+21%), в Харькове — 10 000 грн (+25%).

Самые доступные трехкомнатные — в Черкассах (10 000 грн) и Запорожье (10 000 грн).

При этом значительная разница в стоимости между столицей и регионами сохраняется: даже самая дорогая аренда в Одессе вдвое ниже киевской.

Аренда квартиры в Украине — какой город бьет все рекорды по ценам - фото 3
Цены на аренду 3-комнатных квартир. Графика: ЛУН

Что будет с ценами на аренду квартир

Эксперты ожидают, что к середине 2026 года средняя аренда вырастет еще на 10-15%. Это связано с:

  • возвращением части населения в Украину;
  • стабилизацией экономической активности;
  • нехваткой новых жилых проектов в регионах;
  • ростом инфляции и коммунальных расходов.

Вероятно, что в 2026 году именно Львов и Одесса станут главными драйверами рынка аренды, тогда как Киев удержит статус самого дорогого города страны.

Как сообщалось, даже после многих лет аренды квартиры, у семей, которые снимают жилье, не возникает права собственности на него. Это связано с тем, что законодательство четко разграничивает право пользования (которое имеют арендаторы) и право собственности на жилье.

Также вопрос выселения семей с несовершеннолетними детьми после завершения срока поднайма жилья является сложной проблемой. Она охватывает не только юридические и социальные моменты, но и моральные аспекты, поскольку касается защищенных государством прав ребенка.

недвижимость цены на квартиры жилье аренда квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
