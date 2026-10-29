Молода пара з дитиною та собакою в квартирі. Фото: magnific.com

Пошук орендованого житла в Україні може ускладнитися ще до перегляду квартири, якщо майбутні мешканці мають маленьких дітей або домашніх тварин. Власники побоюються пошкодження ремонту, псування меблів і додаткових витрат, а орендарі стикаються з відмовами та вимогами платити більше за житло.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані OLX Нерухомість.

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Чому власники квартир відмовляють орендарям

За результатами опитування, проведеного в червні 2025 року серед понад 7,7 тисячі орендарів і 402 орендодавців, фінансова спроможність залишається одним із головних критеріїв під час вибору мешканців. На неї звертають увагу 59,7% власників житла. Майже стільки ж — 59,1% — враховують наявність домашніх тварин, а 42,6% зважають на маленьких дітей.

Найбільше побоювань викликає проживання з домашніми улюбленцями. Лише 53,4% власників погоджуються здавати їм житло. Серед орендодавців, які вже мали такий досвід, основними причинами занепокоєння називали можливе пошкодження майна — 80% — і неприємний запах — 64%.

До сімей із дітьми власники ставляться дещо лояльніше: понад 71% готові здавати їм квартири. Водночас 85% орендодавців, які стикалися з проблемами під час такого проживання, згадували пошкодження майна. Ще 21,4% називали причиною невдоволення скарги сусідів.

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Як відмови впливають на орендарів

Для людей із домашніми тваринами пошук квартири нерідко перетворюється на тривалий процес. За даними опитування, 78,3% таких орендарів стикалися з відмовами власників. Ще 56,3% повідомляли про вищу плату за оренду, а 30,8% — про прискіпливішу увагу до стану помешкання.

Батьки маленьких дітей також не завжди можуть обрати житло без додаткових труднощів. Відмови отримували 56% опитаних із цієї категорії, а 44,6% стикалися з вимогами платити більше. Ще 35,8% розповідали про посилений контроль з боку орендодавців.

Наявність дитини або домашньої тварини може впливати не лише на кількість доступних квартир, а й на фінансові умови оренди.

Як орендувати житло та уникнути конфліктів

Щоб зменшити ризик непорозумінь, майбутнім мешканцям варто заздалегідь повідомляти власника про склад сім’ї та наявність домашніх тварин. Це допоможе відразу відсіяти варіанти, умови яких не підходять орендарям.

Перед підписанням договору важливо узгодити правила проживання, порядок оплати, відповідальність за пошкодження майна та умови повернення застави. Якщо власник погоджується на проживання з твариною або дітьми за додаткових умов, такі домовленості доцільно зафіксувати письмово.

Окремо варто задокументувати стан квартири під час заселення. Зробити фотографії меблів, побутової техніки, стін, підлоги та сантехніки. Це допоможе сторонам уникнути суперечок щодо пошкоджень і можливих утримань із застави після завершення оренди.

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