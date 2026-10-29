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Главная Рынок недвижимости Аренда квартиры в Украине: кому владельцы чаще всего отказывают

Аренда квартиры в Украине: кому владельцы чаще всего отказывают

Ua ru
29 октября 2026 04:20
Аренда жилья в Украине: кому отказывают и за что взимают доплату magnific.com
Молодая пара с ребенком и собакой в квартире. Фото: magnific.com

Поиск съемного жилья в Украине может осложниться еще до осмотра квартиры, если у будущих жильцов есть маленькие дети или домашние животные. Владельцы опасаются повреждения ремонта, порчи мебели и дополнительных расходов, а арендаторы сталкиваются с отказами и требованиями платить больше за жилье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

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Почему владельцы квартир отказывают арендаторам

По результатам опроса, проведенного в июне 2025 года среди более чем 7,7 тысячи арендаторов и 402 арендодателей, финансовая состоятельность остается одним из главных критериев при выборе жильцов. На нее обращают внимание 59,7% владельцев жилья. Почти столько же — 59,1% — учитывают наличие домашних животных, а 42,6% принимают во внимание маленьких детей.

Больше всего опасений вызывает проживание с домашними питомцами. Лишь 53,4% владельцев согласны сдавать им жилье. Среди арендодателей, у которых уже был такой опыт, основными причинами беспокойства называли возможное повреждение имущества — 80% — и неприятный запах — 64%.

К семьям с детьми владельцы относятся несколько лояльнее: более 71% готовы сдавать им квартиры. В то же время 85% арендодателей, сталкивавшихся с проблемами во время такого проживания, упоминали повреждение имущества. Еще 21,4% называли причиной недовольства жалобы соседей.

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Как отказы влияют на арендаторов

Для людей с домашними животными поиск квартиры нередко превращается в длительный процесс. По данным опроса, 78,3% таких арендаторов сталкивались с отказами со стороны владельцев. Еще 56,3% сообщали о более высокой арендной плате, а 30,8% — о более пристальном внимании к состоянию жилья.

Родители маленьких детей также не всегда могут выбрать жилье без дополнительных трудностей. Отказы получали 56% опрошенных из этой категории, а 44,6% сталкивались с требованиями платить больше. Еще 35,8% рассказывали об усиленном контроле со стороны арендодателей.

Наличие ребенка или домашнего животного может влиять не только на количество доступных квартир, но и на финансовые условия аренды.

Как арендовать жилье и избежать конфликтов

Чтобы снизить риск недоразумений, будущим жильцам стоит заранее сообщать владельцу о составе семьи и наличии домашних животных. Это поможет сразу отсеять варианты, условия которых не подходят арендаторам.

Перед подписанием договора важно согласовать правила проживания, порядок оплаты, ответственность за повреждение имущества и условия возврата залога. Если владелец соглашается на проживание с животным или детьми на дополнительных условиях, такие договоренности целесообразно зафиксировать в письменной форме.

Отдельно стоит задокументировать состояние квартиры при заселении. Сделать фотографии мебели, бытовой техники, стен, пола и сантехники. Это поможет сторонам избежать споров относительно повреждений и возможных удержаний из залога после завершения аренды.

Недавно Новини.LIVE писали, что предложение квартир на продажу в Украине меняется в зависимости от города. В Ивано-Франковске количество объявлений за год сократилось на 27%, тогда как в Одессе их количество выросло на 32%. Такие изменения влияют на выбор жилья для потенциальных покупателей.

Также Новини.LIVE рассказывали, как правильно выбрать радиаторы для отопления частного дома перед зимой. При покупке важно учитывать площадь комнат, уровень утепления и характеристики отопительной системы. Неудачный выбор батарей может привести к недостаточному обогреву дома и лишним расходам.

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Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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