Україна
Аренда квартиры — с какими трудностями сталкиваются ВПЛ

Аренда квартиры — с какими трудностями сталкиваются ВПЛ

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 17:31
ВПЛ столкнулись с трудностями при аренде квартир — что происходит на рынке жилья
Люди с коробками. Фото: Freepik

Жилищный рынок Украины входит в новую фазу напряжения. Более 3,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пытаются устроить быт в новых общинах, однако именно аренда стала самым большим барьером интеграции.

Доступность жилья стремительно снижается, а переселенцы фактически определяют, как движется весь рынок, сообщает ЛУН, ссылаясь на данные Международной организации миграции (МОМ).

Читайте также:

Сегодня только 16% ВПЛ имеют собственное жилье. Остальные, более 1,8 млн человек, арендуют квартиры в городах, где доля переселенцев среди арендаторов достигает 71%. Именно они формируют спрос и одновременно больше всего страдают от высоких цен.

"Социальное напряжение растет, потому что аренда стала финансово непосильной для сотен тысяч людей", — отмечает руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина.

Расходы ВПЛ на аренду квартир

Основная проблема — резкий рост доли дохода, которую приходится отдавать за жилье. По оценкам МОМ:

  • половина переселенцев платит за аренду около трети дохода;
  • почти 20% - более половины;
  • каждый четвертый полностью потерял сбережения.

По данным ЛУН, в относительно безопасных городах аренда забирает 40-50% дохода, а иногда и 70%.

 

Аренда квартиры — с какими трудностями сталкиваются ВПЛ - фото 1
Какой процент зарплаты уходит на аренду 1-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Люди вынуждены урезать расходы на продукты и коммунальные услуги, откладывать медицинские нужды и фактически жить в режиме выживания.

Договоры аренды квартиры и ВПЛ

Отдельный вызов — почти полное отсутствие официальных соглашений. Письменный договор имеют только 40% ВПЛ, а в малых городах этот показатель падает до 13%. Это создает высокие риски внезапного выселения: каждый десятый переселенец уже проходил через такую ситуацию.

"Без прозрачных правил рынок не сможет стабилизироваться, а переселенцы будут оставаться наиболее уязвимой группой", — подчеркивает Кирюхина.

Госпомощь ВПЛ и трудности официальной аренды

Несмотря на запущенную в 2025 году программу частичного возмещения аренды, она работает слабо. Основные причины:

  • недостаточная осведомленность о программе;
  • недоверие к государственным инструментам;
  • нежелание арендодателей работать официально.

Статистика показывает:

  • о программе слышали 48% ВПЛ;
  • заявку подали только 6%;
  • только 28% арендодателей готовы сотрудничать официально;
  • 35% полностью против любого взаимодействия с государством.

Социальное арендное жилье как решение на будущее

Частный рынок, ориентированный на прибыль, не способен обеспечить жильем миллионы переселенцев. Поэтому эксперты отмечают: Украине нужен новый сектор — социальная аренда. В большинстве европейских стран она занимает 10-30% рынка и помогает сдерживать цены.

"Социальная аренда могла бы снизить напряжение и создать предсказуемый рынок жилья для общин, которые принимают ВПЛ", — отмечает Кирюхина.

Как сообщалось, возвращение жилья через ипотеку является ключевым вопросом для внутренне перемещенных лиц в Украине, поскольку это часто единственная доступная возможность. Однако, опыт реальных заявителей нередко обнаруживает, что сам процесс оформления скрывает неожиданные и сложные препятствия.

Также мы рассказывали, что в Украине заработала новая программа адресной помощи для ветеранов, чье жилье было уничтожено или повреждено в результате боевых действий. Этот жилищный ваучер доступен через приложение "Дія" и призван наконец восстановить стабильность для защитников, которые долгое время не имели возможности улучшить свои жилищные условия.

недвижимость цены на квартиры аренда ВПЛ квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
