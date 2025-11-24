Когда аренда квартиры в Украине сравняется с ее стоимостью — цифры в 2025 году

Люди с коробками. Фото: Freepik

Вопрос выбора между арендой и покупкой жилья остается одним из ключевых для жителей крупных украинских городов. Аналитика OLX Недвижимость показывает, что в среднем расходы арендатора могут сравняться с ценой однокомнатной квартиры примерно за 12-14 лет.

Такой показатель позволяет оценить, когда аренда перестает быть выгодной и начинает повторять сумму реальной стоимости жилья.

Аренда в крупных городах Украины

Для анализа сравнивали медианную арендную плату и цену покупки однокомнатных квартир на вторичном рынке.

Эти данные показывают реальную динамику расходов для тех, кто планирует жить в определенном городе долгосрочно, и помогают понять, сколько именно лет арендатор фактически "выкупает" квартиру, не становясь ее владельцем.

Города Украины с самой быстрой окупаемостью аренды

Наименьший промежуток времени, за который аренда равняется стоимости покупки жилья, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.

В этих городах пропорция между ежемесячными расходами и рыночной ценой позволяет "догнать" ее менее чем за 12 лет.

Днепр: аренда 10 500 грн, покупка 1 125 625 грн, окупаемость 9 лет;

Запорожье: аренда 5 000 грн, покупка 624 153 грн, окупаемость 11 лет;

Львов: аренда 18 000 грн, покупка 2 270 202 грн, окупаемость 11 лет;

Ужгород: аренда 18 723 грн, покупка 2 486 918 грн, окупаемость 12 лет.

В этих регионах именно покупка выглядит более рациональным решением для тех, кто планирует оставаться в городе длительное время.

Города Украины, где аренда дольше догоняет цену покупки

Самая медленная окупаемость фиксируется в Харькове, Одессе и Киеве. Здесь рынок недвижимости значительно дороже, а потому арендные платежи дольше приближаются к стоимости жилья:

Харьков: аренда 5 000 грн, покупка 865 490 грн, окупаемость 15 лет. Одесса: аренда 10 000 грн, покупка 1 747 628 грн, окупаемость 15 лет. Киев: аренда 16 000 грн, покупка 3 197 833 грн, окупаемость 17 лет.

Из-за высокой стартовой стоимости квартир долгосрочная аренда здесь часто выглядит более выгодной, особенно если человек не планирует привязываться к городу надолго.

Когда выгоднее арендовать, а когда покупать квартиру

Разница между городами демонстрирует, что рынок недвижимости в Украине остается очень неоднородным. Там, где расходы на аренду равны стоимости жилья менее чем за 10-12 лет, покупка становится логичным шагом.

В то же время в мегаполисах с высокими ценами аренда сохраняет свою целесообразность в кратко- и среднесрочной перспективе.

Если же арендатор планирует оставаться в одном городе более 12-15 лет, покупка собственной квартиры чаще всего становится финансово оправданным решением, позволяя вкладывать деньги в собственный актив, а не в чужой.

