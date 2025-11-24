Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Аренда квартиры — за какой срок окупится стоимость жилья

Аренда квартиры — за какой срок окупится стоимость жилья

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 22:12
обновлено: 22:04
Когда аренда квартиры в Украине сравняется с ее стоимостью — цифры в 2025 году
Люди с коробками. Фото: Freepik

Вопрос выбора между арендой и покупкой жилья остается одним из ключевых для жителей крупных украинских городов. Аналитика OLX Недвижимость показывает, что в среднем расходы арендатора могут сравняться с ценой однокомнатной квартиры примерно за 12-14 лет.

Такой показатель позволяет оценить, когда аренда перестает быть выгодной и начинает повторять сумму реальной стоимости жилья.

Реклама
Читайте также:

Аренда в крупных городах Украины

Для анализа сравнивали медианную арендную плату и цену покупки однокомнатных квартир на вторичном рынке.

Эти данные показывают реальную динамику расходов для тех, кто планирует жить в определенном городе долгосрочно, и помогают понять, сколько именно лет арендатор фактически "выкупает" квартиру, не становясь ее владельцем.

Города Украины с самой быстрой окупаемостью аренды

Наименьший промежуток времени, за который аренда равняется стоимости покупки жилья, наблюдается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.
В этих городах пропорция между ежемесячными расходами и рыночной ценой позволяет "догнать" ее менее чем за 12 лет.

  • Днепр: аренда 10 500 грн, покупка 1 125 625 грн, окупаемость 9 лет;
  • Запорожье: аренда 5 000 грн, покупка 624 153 грн, окупаемость 11 лет;
  • Львов: аренда 18 000 грн, покупка 2 270 202 грн, окупаемость 11 лет;
  • Ужгород: аренда 18 723 грн, покупка 2 486 918 грн, окупаемость 12 лет.

В этих регионах именно покупка выглядит более рациональным решением для тех, кто планирует оставаться в городе длительное время.

Города Украины, где аренда дольше догоняет цену покупки

Самая медленная окупаемость фиксируется в Харькове, Одессе и Киеве. Здесь рынок недвижимости значительно дороже, а потому арендные платежи дольше приближаются к стоимости жилья:

  1. Харьков: аренда 5 000 грн, покупка 865 490 грн, окупаемость 15 лет.
  2. Одесса: аренда 10 000 грн, покупка 1 747 628 грн, окупаемость 15 лет.
  3. Киев: аренда 16 000 грн, покупка 3 197 833 грн, окупаемость 17 лет.

Из-за высокой стартовой стоимости квартир долгосрочная аренда здесь часто выглядит более выгодной, особенно если человек не планирует привязываться к городу надолго.

Когда выгоднее арендовать, а когда покупать квартиру

Разница между городами демонстрирует, что рынок недвижимости в Украине остается очень неоднородным. Там, где расходы на аренду равны стоимости жилья менее чем за 10-12 лет, покупка становится логичным шагом.

В то же время в мегаполисах с высокими ценами аренда сохраняет свою целесообразность в кратко- и среднесрочной перспективе.

Если же арендатор планирует оставаться в одном городе более 12-15 лет, покупка собственной квартиры чаще всего становится финансово оправданным решением, позволяя вкладывать деньги в собственный актив, а не в чужой.

Как сообщалось, стремительный рост спроса на аренду жилья в Украине, вызванный внутренними переездами, приводит к увеличению количества юридических конфликтов. Одним из наиболее актуальных вопросов, волнующих как владельцев, так и арендаторов, является возможность преобразования долгосрочной аренды в право собственности.

Также мы рассказывали, что в Украине аренда квартиры в 2025 году - это юридически определенные взаимоотношения, основанные на Гражданском кодексе Украины и индивидуальном договоре найма. Понимание этих правил является ключевым для защиты прав арендатора, позволяя уверенно отстаивать свои интересы и предотвращать конфликты.

ипотека недвижимость жилье аренда купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации