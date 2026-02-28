Оренда квартири в Україні — в яких містах треба віддати найбільший відсоток зарплати

Ціни на оренду вдаряють по гаманцях. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох українців, які не мають власного житла, оренда квартири перетворилася на основний виклик для сімейного бюджету. У більшості популярних міст плата за однушку з’їдає вже понад половину середнього заробітку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, який відсоток зарплат українців йде на оренду однокімнатної квартири з посиланням на дані порталів ЛУН та Work.ua.

Ціновий пік у західному регіоні

Найскладніша ситуація сформувалася на заході країни, де безпековий фактор досі диктує правила ринку. Саме там витрати на житло стали критичними у співвідношенні до заробітків:

Ужгород: справжній антирекордсмен. Оренда однокімнатної квартири тут злетіла до 21 700 грн. Якщо врахувати середню зарплату в місті, то на житло йде майже 80% доходу. Жити в Ужгороді зараз — це фактично працювати лише на квартиру. Львів: орендарі віддають у середньому 19 300 грн, що становить близько 64% від заробітку. Івано-Франківськ: ситуація лише трохи краща, але тиск на гаманець усе одно відчутний — 16 100 грн (понад 60% доходу).

Баланс на межі у столиці та центрі

Цікава метаморфоза відбулася з Києвом. Хоча оренда тут залишається дорогою — в середньому 17 000 грн за однокімнатне помешкання — через вищий рівень столичних зарплат фінансове навантаження на людей є меншим, ніж на заході. На оренду кияни витрачають близько 52% доходу.

Водночас у Вінниці та Чернівцях орендарі віддають близько 58% заробленого. Баланс між цінами та реальною купівельною спроможністю в цих містах залишається дуже крихким.

Де оренда житла залишається доступною

Відносно стабільною є ситуація в індустріальному Дніпрі. Оренда "одинички" обходиться приблизно в 11 000 грн, що становить близько 40% від середньої зарплати в регіоні.

Найдешевші ж варіанти, на жаль, зумовлені постійними ризиками:

Харків — від 5 000 грн;

Херсон — близько 4 500 грн;

Миколаїв та Суми — також залишаються у зоні низьких ставок через обмежений попит та близькість до фронту.

Скільки треба віддати зарплати за оренду. Графіка: Новини.LIVE

Скільки потрібно заробляти для оренди квартири у Києві

Для комфортного життя витрати на оренду не повинні перевищувати 40% бюджету, оскільки це та сама "золота пропорція" фінансової стабільності, розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Наприклад, для винаймання однокімнатної квартири в Києві парі без дітей варто мати сукупний дохід від 50-60 тисяч гривень, а з появою малечі ця планка зростає до 65 тисяч.

"Якщо оренда виходить у 17 тисяч гривень, то при доході близько 50 тисяч вона займає приблизно 34%, що дозволяє вільно закривати інші потреби та відкладати кошти", — наголошує експерт.

Для більшого житла вимоги суворіші: двокімнатна квартира потребує заробітку від 70-85 тисяч гривень залежно від складу сім'ї.

Найвищий поріг встановлено для трикімнатних осель, де бюджет родини з двома дітьми має сягати щонайменше 120 тисяч гривень. Такий підхід гарантує, що після оплати рахунків у вас залишаться ресурси на побут, якісне харчування та заощадження.

Як повідомлялось, податкова оголосила про старт сезону декларування доходів за минулий рік. Майте на увазі: при оренді житла фізособі ви маєте самостійно звітувати та платити податки, адже в такому разі ви виступаєте відповідальною стороною.

Також ми розповідали, що для багатьох єОселя — це останній шанс нарешті переїхати з орендованих квартир у власну оселю. Водночас у мережі дедалі частіше з’являються поради від спритних "інвесторів", які планують закривати пільгову іпотеку коштом орендарів, перекладаючи виплати на чужі плечі.