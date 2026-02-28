Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Оренда та зарплата — скільки грошей українці віддають за винайм житла

Оренда та зарплата — скільки грошей українці віддають за винайм житла

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 17:05
Оренда квартири в Україні — в яких містах треба віддати найбільший відсоток зарплати
Ціни на оренду вдаряють по гаманцях. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох українців, які не мають власного житла, оренда квартири перетворилася на основний виклик для сімейного бюджету. У більшості популярних міст плата за однушку з’їдає вже понад половину середнього заробітку. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, який відсоток зарплат українців йде на оренду однокімнатної квартири з посиланням на дані порталів ЛУН та Work.ua.

Реклама
Читайте також:

Ціновий пік у західному регіоні

Найскладніша ситуація сформувалася на заході країни, де безпековий фактор досі диктує правила ринку. Саме там витрати на житло стали критичними у співвідношенні до заробітків:

  1. Ужгород: справжній антирекордсмен. Оренда однокімнатної квартири тут злетіла до 21 700 грн. Якщо врахувати середню зарплату в місті, то на житло йде майже 80% доходу. Жити в Ужгороді зараз — це фактично працювати лише на квартиру.
  2. Львів: орендарі віддають у середньому 19 300 грн, що становить близько 64% від заробітку.
  3. Івано-Франківськ: ситуація лише трохи краща, але тиск на гаманець усе одно відчутний — 16 100 грн (понад 60% доходу).

Баланс на межі у столиці та центрі

Цікава метаморфоза відбулася з Києвом. Хоча оренда тут залишається дорогою — в середньому 17 000 грн за однокімнатне помешкання — через вищий рівень столичних зарплат фінансове навантаження на людей є меншим, ніж на заході. На оренду кияни витрачають близько 52% доходу.

Водночас у Вінниці та Чернівцях орендарі віддають близько 58% заробленого. Баланс між цінами та реальною купівельною спроможністю в цих містах залишається дуже крихким.

Де оренда житла залишається доступною

Відносно стабільною є ситуація в індустріальному Дніпрі. Оренда "одинички" обходиться приблизно в 11 000 грн, що становить близько 40% від середньої зарплати в регіоні.

Найдешевші ж варіанти, на жаль, зумовлені постійними ризиками:

  • Харків — від 5 000 грн;
  • Херсон — близько 4 500 грн;
  • Миколаїв та Суми — також залишаються у зоні низьких ставок через обмежений попит та близькість до фронту.

 

Оренда та зарплата — скільки грошей українці віддають за винайм житла - фото 1
Скільки треба віддати зарплати за оренду. Графіка: Новини.LIVE

Скільки потрібно заробляти для оренди квартири у Києві

Для комфортного життя витрати на оренду не повинні перевищувати 40% бюджету, оскільки це та сама "золота пропорція" фінансової стабільності, розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн. 

Наприклад, для винаймання однокімнатної квартири в Києві парі без дітей варто мати сукупний дохід від 50-60 тисяч гривень, а з появою малечі ця планка зростає до 65 тисяч.

"Якщо оренда виходить у 17 тисяч гривень, то при доході близько 50 тисяч вона займає приблизно 34%, що дозволяє вільно закривати інші потреби та відкладати кошти", — наголошує експерт.

Для більшого житла вимоги суворіші: двокімнатна квартира потребує заробітку від 70-85 тисяч гривень залежно від складу сім'ї. 

Найвищий поріг встановлено для трикімнатних осель, де бюджет родини з двома дітьми має сягати щонайменше 120 тисяч гривень. Такий підхід гарантує, що після оплати рахунків у вас залишаться ресурси на побут, якісне харчування та заощадження.

Як повідомлялось, податкова оголосила про старт сезону декларування доходів за минулий рік. Майте на увазі: при оренді житла фізособі ви маєте самостійно звітувати та платити податки, адже в такому разі ви виступаєте відповідальною стороною.

Також ми розповідали, що для багатьох єОселя — це останній шанс нарешті переїхати з орендованих квартир у власну оселю. Водночас у мережі дедалі частіше з’являються поради від спритних "інвесторів", які планують закривати пільгову іпотеку коштом орендарів, перекладаючи виплати на чужі плечі.

гроші житло оренда квартира зарплата
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації