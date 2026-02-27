Оренда квартири — які податки та збори мають сплатити власники у 2026 році

Податківці пояснили, що доведеться сплатити з оренди. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартувала кампанія декларування за 2025 рік і податкова нагадала власникам житла за розмір зборів. Якщо ви здаєте квартиру звичайній людині (не ФОПу і не фірмі), пам’ятайте: податки — це суто ваша зона відповідальності.

Орендар за вас нічого не платитиме, бо він не є податковим агентом, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Про що варто знати орендодавцям у 2026 році

Обов’язок подати декларацію виникає, якщо протягом року отримувалися доходи, з яких податок не був утриманий:

Декларація. Навіть якщо ви здаєте "бабусину квартиру" десь у передмісті або, навпаки, отримуєте дохід від нерухомості за кордоном — ці гроші мають бути відображені у вашому звіті про майновий стан. Ставки. Тут до стандартних 18% ПДФО додається військовий збір за ставкою 5% (якщо дохід отримано вже у 2025-му). Сумарно державі доведеться віддати майже чверть заробленого — 23%.

Водночас багато хто помиляється, думаючи, що з суми податку можна вирахувати витрати на ремонт, нові меблі чи комуналку. На жаль, якщо ви не зареєстровані як ФОП, податок рахується з "брудної" суми оренди, вказаної в договорі.

Мінімальна орендна плата та вимоги законодавства

Податківці також нагадали, що орендна плата за договором не може бути нижчою за мінімальний розмір, визначений урядовою методикою. Якщо в договорі вказано занижену суму, це може викликати додаткові питання з боку контролюючих органів.

Тому краще заздалегідь підготувати всі папірці — договори та виписки з банку.

Як заробити на нерухомості у 2026 році

Фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів, що теоретично заробити за рік на нерухомості можливо, але це не універсальна схема.

Часи, коли інвестори масово скуповували "котловани" й автоматично виходили в плюс після завершення будівництва, залишилися в минулому. Тепер замість того, щоб милуватися яскравими картинками у відділах продажів, варто тверезо оцінювати реальність.

"Локальні тенденції попиту та пропозиції часто важливіші за загальні новини по країні", — переконаний Іванчук.

Якщо ваша мета — короткострокова інвестиція, то єдиним безпечним гаванями залишаються міста-мільйонники. Саме тут зберігається активний обіг капіталу, що дає змогу оперативно реалізувати об'єкт у разі потреби.

"Плюси — це більший ринок покупців і орендарів та стабільніша ліквідність", — зазначає Іванчук.

Проте не варто забувати про зворотний бік медалі: високий поріг входу та жорстка конкуренція між інвесторами нерідко "з’їдають" ту частку прибутку, на яку ви розраховували на старті.

Як повідомлялось, багато хто боїться, що продаж орендованої квартири призведе до дострокового переїзду чи зміни вартості. Насправді ж чинний договір продовжує діяти й для нового господаря, тому ваші права як мешканця залишаються захищеними.

Також ми розповідали, що усні домовленості з орендодавцями поступово відходять у минуле, адже без паперів ризик раптового виселення стає цілком реальним. Проте варто пам’ятати: навіть без договору власник не має права на повне свавілля щодо жильців.