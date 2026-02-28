Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Квартира за єОселею — чи дозволено здавати житло в оренду

Квартира за єОселею — чи дозволено здавати житло в оренду

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 14:32
Чи можна здавати в оренду квартиру, куплену за єОселею
Що станеться, якщо здавати в оренду куплену за єОселею квартиру. Фото: Новини.LIVE

Програма "єОселя" для багатьох стала ледь не єдиним реальним шансом вирватися з орендованих кутів у власні стіни. Проте соцмережі так і кишать порадами "хитрих інвесторів", які планують взяти пільгову іпотеку, здати квартиру квартирантам і їхніми ж грошима гасити кредит. 

Редакція Новини.LIVE з посиланням на рієлторку Сніжану Кулинич розповідає, чому такий ідеальний план на практиці розбивається об жорсткі правила.

Реклама
Читайте також:

Умови програми "єОселя" щодо проживання

Головне, що треба закарбувати: єОселя — це не про бізнес, а про соціальну підтримку. Держава дає дешевий кредит (під 3% або 7%) саме для того, щоб ви там жили, а не заробляли.

"Умови програми передбачають, що житло повинно використовуватись виключно для власного проживання покупця або його сім’ї", — пояснює Кулинич.

Банк тут виступає не просто як гаманець, а як суворий контролер. Квартира має бути вашим основним місцем реєстрації та проживання. 

Якщо ви пільговик (військовий чи медик), ця "залізна" заборона на будь-які маніпуляції з нерухомістю діє щонайменше п’ять років. Для всіх інших — аж до останньої гривні виплаченого кредиту.

Що буде, якщо здавати квартиру єОселя в оренду

Багато хто думає: "Та хто там перевірятиме?". Насправді механізми є — від перевірки реєстрів до банального візиту представника банку. І якщо факт оренди спливе, наслідки будуть болючими.

"У випадку виявлення порушення банк може вимагати дострокового погашення кредиту або застосувати штрафні санкції", — зазначає Кулинич.

У крайніх ситуаціях можливе навіть розірвання договору.

Тому купувати житло через єОселю з метою здачі в оренду неможливо. Програма спрямована на забезпечення людей власним дахом над головою, а не на розвиток орендного бізнесу.

Де беруть найбільше іпотеки за єОселею

Як пояснив голова правління "Укрфінжитла" (оператор єОселі) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE, програма поступово відходить від концентрації виключно у великих мегаполісах, розширюючи географію на всю територію України. 

Стратегічна мета полягає в тому, щоб "покрити всю Україну можливостями купити квартиру або будинок", а не лише декілька великих міст. 

Наразі пільгове кредитування доступне вже у майже 500 населених пунктах, що дозволяє меншим регіонам конкурувати з визнаними лідерами ринку. Мецгер зазначає, що Одеська, Хмельницька, Івано-Франківська та Волинська області демонструють стрімку динаміку розвитку. 

"Дуже швидко доганяють лідерів по кредитуванню, і це реально надихає", — підкреслив Мецгер. 

Така децентралізація ринку нерухомості робить власне житло доступнішим для мешканців як обласних центрів, так і невеликих селищ.

Як повідомлялось, хоча єОселя декларується як доступна пільга, але все впирається у рівень офіційної зарплати. Банки оцінюють платоспроможність не за ціною нерухомості, а за тим, чи не "з’їдатиме" кредит більшу частину вашого щомісячного доходу.

Також ми розповідали, що програма доступної іпотеки виглядає привабливо, проте на практиці покупці часто стикаються з суворою реальністю. Чимало варіантів відсіюються вже після огляду, оскільки банки висувають жорсткі критерії до нерухомості, які важко задовольнити.

кредити іпотека оренда єОселя квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації