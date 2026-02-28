Чи можна здавати в оренду квартиру, куплену за єОселею

Що станеться, якщо здавати в оренду куплену за єОселею квартиру. Фото: Новини.LIVE

Програма "єОселя" для багатьох стала ледь не єдиним реальним шансом вирватися з орендованих кутів у власні стіни. Проте соцмережі так і кишать порадами "хитрих інвесторів", які планують взяти пільгову іпотеку, здати квартиру квартирантам і їхніми ж грошима гасити кредит.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на рієлторку Сніжану Кулинич розповідає, чому такий ідеальний план на практиці розбивається об жорсткі правила.

Умови програми "єОселя" щодо проживання

Головне, що треба закарбувати: єОселя — це не про бізнес, а про соціальну підтримку. Держава дає дешевий кредит (під 3% або 7%) саме для того, щоб ви там жили, а не заробляли.

"Умови програми передбачають, що житло повинно використовуватись виключно для власного проживання покупця або його сім’ї", — пояснює Кулинич.

Банк тут виступає не просто як гаманець, а як суворий контролер. Квартира має бути вашим основним місцем реєстрації та проживання.

Якщо ви пільговик (військовий чи медик), ця "залізна" заборона на будь-які маніпуляції з нерухомістю діє щонайменше п’ять років. Для всіх інших — аж до останньої гривні виплаченого кредиту.

Що буде, якщо здавати квартиру єОселя в оренду

Багато хто думає: "Та хто там перевірятиме?". Насправді механізми є — від перевірки реєстрів до банального візиту представника банку. І якщо факт оренди спливе, наслідки будуть болючими.

"У випадку виявлення порушення банк може вимагати дострокового погашення кредиту або застосувати штрафні санкції", — зазначає Кулинич.

У крайніх ситуаціях можливе навіть розірвання договору.

Тому купувати житло через єОселю з метою здачі в оренду неможливо. Програма спрямована на забезпечення людей власним дахом над головою, а не на розвиток орендного бізнесу.

Де беруть найбільше іпотеки за єОселею

Як пояснив голова правління "Укрфінжитла" (оператор єОселі) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE, програма поступово відходить від концентрації виключно у великих мегаполісах, розширюючи географію на всю територію України.

Стратегічна мета полягає в тому, щоб "покрити всю Україну можливостями купити квартиру або будинок", а не лише декілька великих міст.

Наразі пільгове кредитування доступне вже у майже 500 населених пунктах, що дозволяє меншим регіонам конкурувати з визнаними лідерами ринку. Мецгер зазначає, що Одеська, Хмельницька, Івано-Франківська та Волинська області демонструють стрімку динаміку розвитку.

"Дуже швидко доганяють лідерів по кредитуванню, і це реально надихає", — підкреслив Мецгер.

Така децентралізація ринку нерухомості робить власне житло доступнішим для мешканців як обласних центрів, так і невеликих селищ.

Як повідомлялось, хоча єОселя декларується як доступна пільга, але все впирається у рівень офіційної зарплати. Банки оцінюють платоспроможність не за ціною нерухомості, а за тим, чи не "з’їдатиме" кредит більшу частину вашого щомісячного доходу.

Також ми розповідали, що програма доступної іпотеки виглядає привабливо, проте на практиці покупці часто стикаються з суворою реальністю. Чимало варіантів відсіюються вже після огляду, оскільки банки висувають жорсткі критерії до нерухомості, які важко задовольнити.