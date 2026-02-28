Аренда жилья — хватает ли зарплаты украинцам снимать квартиру

Цены на аренду ударяют по кошелькам. Фото: Новини.LIVE

Для многих украинцев аренда жилья стала критическим финансовым бременем, съедающим львиную долю заработка. Аренда однушки в некоторых городах сейчас съедает более половины средней зарплаты, лишая людей возможности экономить или планировать жизнь на перспективу.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой процент зарплат украинцев идет на аренду однокомнатной квартиры со ссылкой на данные порталов ЛУН и Work.ua.

Пик цен в западном регионе

Самая сложная ситуация сформировалась на западе страны, где фактор безопасности до сих пор диктует правила рынка. Именно там расходы на жилье стали критическими в отношении заработков:

Ужгород: настоящий антирекордсмен. Аренда однокомнатной квартиры здесь взлетела до 21700 грн. Если учесть среднюю зарплату в городе, то на жилье уходит почти 80% дохода. Жить в Ужгороде сейчас — это фактически работать только на квартиру. Львов: арендаторы отдают в среднем 19 300 грн, что составляет около 64% от заработка. Ивано-Франковск: ситуация лишь немного лучше, но давление на кошелек все равно ощутимо — 16 100 грн (свыше 60% дохода).

Баланс на границе в столице и центре

Интересная метаморфоза произошла с Киевом. Хотя аренда здесь остается дорогой — в среднем 17 000 грн за однокомнатное жилье — из-за более высокого уровня столичных зарплат финансовая нагрузка на людей меньше, чем на западе. На аренду киевляне тратят около 52% дохода.

В то же время в Виннице и Черновцах арендаторы отдают около 58% заработанного. Баланс между ценами и реальной покупательной способностью в этих городах остается очень хрупким.

Где аренда жилья остается доступной

Относительно стабильная ситуация в индустриальном Днепре. Аренда единицы обходится примерно в 11 000 грн, что составляет около 40% от средней зарплаты в регионе.

Самые же дешевые варианты, к сожалению, обусловлены постоянными рисками:

Харьков — от 5 000 грн;

Херсон — около 4 500 грн;

Николаев и Сумы также остаются в зоне низких ставок из-за ограниченного спроса и близости к фронту.

Сколько нужно отдать зарплаты за аренду. Графика: Новини.LIVE

Сколько нужно зарабатывать для аренды квартиры в Киеве

Для комфортной жизни расходы на аренду не должны превышать 40% бюджета, поскольку это та же "золотая пропорция" финансовой стабильности, рассказал финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Например, для снятия однокомнатной квартиры в Киеве паре без детей стоит иметь совокупный доход от 50-60 тысяч гривен, а с появлением малышей эта планка растет до 65 тысяч.

"Если аренда выходит в 17 тысяч гривен, то при доходе около 50 тысяч она занимает примерно 34%, что позволяет свободно закрывать другие нужды и откладывать средства", — отмечает эксперт.

Для большего жилья требования более суровые: двухкомнатная квартира требует заработка от 70-85 тысяч гривен в зависимости от состава семьи.

Самый высокий порог установлен для трехкомнатных домов, где бюджет семьи с двумя детьми должен достигать не менее 120 тысяч гривен. Такой подход гарантирует, что после оплаты счетов у вас останутся ресурсы на быт, качественное питание и сбережения.

