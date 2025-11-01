Як перевірити орендаря землі перед договором оренди — покрокова інструкція

Жінки з граблями. Фото: Freepik

Перед підписанням договору оренди землі власнику варто діяти не лише юридично грамотно, а й обережно. Навіть якщо потенційний орендар здається надійним, недбалість у перевірці може обернутися великими проблемами.

Недобросовісний орендар здатен зіпсувати землю, не виплачувати орендну плату або спробувати оформити ділянку на себе. Щоб уникнути таких ризиків, слід пройти кілька обов’язкових етапів перевірки, зазначають в ЮК "Земельний фонд України".

Як перевірити документи орендаря землі

Перш за все потрібно впевнитися, що орендар — реальна особа, яка має право підписувати договір:

для фізичної особи перевірте паспорт, ідентифікаційний код і місце реєстрації;

для юридичної особи — обов’язково перегляньте інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та ФОП. Там можна побачити, чи компанія не ліквідується, чи не має судових справ і чи офіційно веде діяльність, пов’язану з орендою землі.

Перевірка цих даних допомагає виявити підставних осіб або компанії з сумнівною репутацією, наголошують фахівці.

Як перевірити платоспроможність орендаря землі

Один із найважливіших кроків — переконатися, що орендар справді здатен платити:

Перегляньте інформацію про борги в офіційних реєстрах. Запитайте довідки або рекомендації від попередніх орендодавців. Перевірте, чи не має орендар активних судових спорів, особливо фінансових.

"Стабільна фінансова історія — це гарантія, що орендна плата надходитиме вчасно", — кажуть експерти.

Як перевірити повноваження представника орендаря землі

Часто договори підписують не самі орендарі, а їхні представники. У цьому випадку потрібно уважно перевірити довіреність. Вона має бути чинною, завіреною належним чином і чітко визначати повноваження особи на підписання договору.

Інакше угода може бути визнана недійсною, що потягне додаткові судові витрати.

Як перевірити історію орендаря землі

Досвід роботи орендаря з іншими власниками землі багато про що говорить. Знайдіть інформацію про попередні договори, відгуки орендодавців або дані про судові справи. Якщо орендар уже мав конфлікти через несплату чи порушення умов — це сигнал бути обережним.

Натомість позитивна історія орендних відносин — добрий знак, що зобов’язання виконуватимуться чесно.

Чому важливо перевіряти орендаря землі перед угодою

Правильна перевірка — це не формальність, а основа безпечної співпраці. Вона дозволяє:

уникнути шахрайських дій;

захистити своє право власності;

забезпечити стабільні виплати орендної плати;

зберегти землю в належному стані.

"У 2025 році, коли ринок оренди землі зростає, відповідальність орендодавця стає ключовою умовою успіху. Лише перевірений орендар гарантує, що земля приноситиме прибуток, а не проблеми", — констатують експерти.

Як повідомлялось, незважаючи на те, що ринок сільськогосподарських земель функціонує вже понад чотири роки і мав стати кроком до економічної свободи, він, на жаль, перетворився на поле для нових шахрайських схем. Навіть із розширенням лімітів володіння та запровадженням державного контролю, кількість афер і далі зростає.

Також ми розповідали, що приватизація земельних ділянок біля річки в Україні у 2025 році є темою, що цікавить багатьох через особливу цінність таких земель. Однак, законодавство України встановлює чіткі обмеження і заборони на приватизацію ділянок, розташованих в межах прибережних захисних смуг водних об'єктів. Це означає, що вільна приватизація землі безпосередньо біля річок зазвичай неможлива.