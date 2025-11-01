Как проверить арендатора земли перед договором аренды — пошаговая инструкция

Женщины с граблями. Фото: Freepik

Перед подписанием договора аренды земли собственнику стоит действовать не только юридически грамотно, но и осторожно. Даже если потенциальный арендатор кажется надежным, небрежность в проверке может обернуться большими проблемами.

Недобросовестный арендатор способен испортить землю, не выплачивать арендную плату или попытаться оформить участок на себя. Чтобы избежать таких рисков, следует пройти несколько обязательных этапов проверки, отмечают в ЮК "Земельный фонд Украины".

Реклама

Читайте также:

Как проверить документы арендатора земли

Прежде всего нужно удостовериться, что арендатор — реальный человек, который имеет право подписывать договор:

для физического лица проверьте паспорт, идентификационный код и место регистрации;

для юридического лица — обязательно просмотрите информацию в Едином государственном реестре юридических лиц и ФЛП. Там можно увидеть, не ликвидируется ли компания, не имеет ли судебных дел и официально ли ведет деятельность, связанную с арендой земли.

Проверка этих данных помогает выявить подставных лиц или компании с сомнительной репутацией, отмечают специалисты.

Как проверить платежеспособность арендатора земли

Один из важнейших шагов — убедиться, что арендатор действительно способен платить:

Просмотрите информацию о долгах в официальных реестрах. Запросите справки или рекомендации от предыдущих арендодателей. Проверьте, не имеет ли арендатор активных судебных споров, особенно финансовых.

"Стабильная финансовая история — это гарантия, что арендная плата будет поступать вовремя", — говорят эксперты.

Как проверить полномочия представителя арендатора земли

Часто договоры подписывают не сами арендаторы, а их представители. В этом случае нужно внимательно проверить доверенность. Она должна быть действующей, заверенной надлежащим образом и четко определять полномочия лица на подписание договора.

Иначе сделка может быть признана недействительной, что повлечет дополнительные судебные издержки.

Как проверить историю арендатора земли

Опыт работы арендатора с другими собственниками земли о многом говорит. Найдите информацию о предыдущих договорах, отзывы арендодателей или данные о судебных делах.

Если арендатор уже имел конфликты из-за неуплаты или нарушения условий — это сигнал быть осторожным.

Зато положительная история арендных отношений — хороший знак, что обязательства будут выполняться честно.

Почему важно проверять арендатора земли перед сделкой

Правильная проверка — это не формальность, а основа безопасного сотрудничества. Она позволяет:

избежать мошеннических действий;

защитить свое право собственности;

обеспечить стабильные выплаты арендной платы;

сохранить землю в надлежащем состоянии.

"В 2025 году, когда рынок аренды земли растет, ответственность арендодателя становится ключевым условием успеха. Только проверенный арендатор гарантирует, что земля будет приносить прибыль, а не проблемы", — констатируют эксперты.

Как сообщалось, несмотря на то, что рынок сельскохозяйственных земель функционирует уже более четырех лет и должен был стать шагом к экономической свободе, он, к сожалению, превратился в поле для новых мошеннических схем. Даже с расширением лимитов владения и введением государственного контроля, количество афер продолжает расти.

Также мы рассказывали, что приватизация земельных участков у реки в Украине в 2025 году является темой, интересующей многих из-за особой ценности таких земель. Однако, законодательство Украины устанавливает четкие ограничения и запреты на приватизацию участков, расположенных в пределах прибрежных защитных полос водных объектов. Это означает, что свободная приватизация земли непосредственно возле рек обычно невозможна.