Головна Ринок нерухомості Оренда землі — як власникам не втратити ділянку

Оренда землі — як власникам не втратити ділянку

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 09:15
Оренда землі — які помилки коштують власникам ділянок
Зимове поле. Фото: Freepik

Оренда землі може бути стабільним джерелом доходу на роки вперед. Проте на практиці саме земля часто стає об’єктом втрат через формальні помилки, неуважність до документів і довіру "на слово". Щоб у майбутньому не зіткнутися з ситуацією, коли пай ніби ваш, але фактично ним користуються інші, власнику варто діяти системно та послідовно.

Земельний пай — це не просто ділянка, а стратегічне майно, яке годує родину і передається у спадок, наголошує юрист Сергій Коновалов. Саме тому контроль за орендою має бути постійним, а не разовим.

Читайте також:

Договір оренди землі як основа захисту

Перший і ключовий крок — письмовий договір оренди. У ньому мають бути чітко прописані площа ділянки, її цільове призначення, строк оренди, розмір і форма оплати.

Усні домовленості не працюють у конфліктних ситуаціях. Якщо в договорі не зазначено конкретні умови, вони фактично не існують.

"Непрочитаний договір, автоматичне продовження чи підписана додаткова угода без пояснень можуть коштувати власнику десятків років користування землею", — застерігає Коновалов.

Державна реєстрація оренди землі

Наявність паперового договору не гарантує захисту. Право оренди обов’язково має бути зареєстроване у Державному реєстрі речових прав.

Саме реєстр показує, хто реально користується ділянкою, на який строк і на яких умовах. Без перевірки цих даних власник ризикує втратити контроль над своїм майном.

Строк оренди землі та умови продовження

Особливу увагу варто приділяти строку дії договору. Необхідно знати точну дату завершення оренди та умови її поновлення.

Автоматичне продовження без своєчасного повідомлення орендаря може суттєво обмежити можливість змінити умови або припинити співпрацю.

Контроль орендної плати та використання землі

Орендна плата має відповідати домовленостям і бути зафіксованою в договорі. Якщо зазначено відсоток, орендар має право платити саме його, навіть якщо раніше платив більше.

Також власник повинен контролювати фактичне використання ділянки та її відповідність цільовому призначенню.

Основні дії власника:

  • перевіряти реєстр речових прав;
  • контролювати строки договору;
  • фіксувати всі зміни лише письмово;
  • зберігати всі договори та додаткові угоди.

Документи на землю як гарантія прав

"Земельний пай — це актив, який потребує постійної уваги, а не формального підпису раз на кілька років", — каже Коновалов.

Зберігання оригіналів договорів, листування та додаткових угод — це базова безпека власника. Один пай — один чинний договір. Якщо ділянок кілька, кожна має окреме документальне оформлення.

Раніше ми розповідали, чи потрібно повідомляти орендаря при зміні власника землі. А також, як оформити право власності на землю, якщо у вас є сертифікат на пай.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
