Земля в оренді — чи потрібно повідомляти наймача про зміну власника після купівлі

Після купівлі земельної ділянки багато власників помилково вважають, що договір оренди, укладений попереднім власником, їх не стосується. Насправді державна реєстрація права власності автоматично включає нового власника у всі чинні земельні правовідносини.

Оренда не зникає сама по собі — вона просто переходить до вас у "спадок", зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Не чекайте, поки орендар сам вас знайде. Закон дає вам рівно один місяць з моменту реєстрації права власності, щоб офіційно заявити про себе. І має бути оформлено належним чином — телефонний дзвінок чи повідомлення у Viber тут не допоможуть.

Вам потрібно підготувати офіційне повідомлення. Чому це важливо? Поки орендар не отримав від вас паперів, він зі спокійною совістю може платити попередньому власнику. І якщо гроші підуть "не туди", вибивати їх через суд буде важко — вони, зазвичай, стають на бік орендаря, який діяв добросовісно.

Які дані потрібно зазначити у повідомленні орендарю

Повідомлення має містити повну та зрозумілу інформацію, зокрема:

яку саме ділянку ви купили (кадастровий номер — це святе);

дані нового власника фізичної або юридичної особи (ПІБ, паспортні дані або реквізити фірми);

платіжні реквізити для сплати орендної плати у грошовій формі.

Надсилайте це все рекомендованим листом з описом вкладення. Це ваша "страховка" на випадок будь-яких претензій.

Чи потрібно переукладати договір оренди після купівлі землі

Тут є важливий нюанс. Орендарі часто починають тиснути: "Давайте переукладати договір на 49 років, бо власник змінився". Знайте: ви не зобов'язані цього робити. Договір продовжує діяти на тих же умовах, що були раніше.

Звісно, за бажанням можна внести зміни (наприклад, оновити ваші дані безпосередньо в тексті), але це право, а не обов'язок. Якщо умови старого договору вас влаштовують — просто повідомте про зміну власника.

