Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Зміна власника землі — чи потрібно повідомляти орендаря

Зміна власника землі — чи потрібно повідомляти орендаря

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 11:22
Земля в оренді — чи потрібно повідомляти наймача про зміну власника після купівлі
Паркан у полі. Фото: Freepik

Після купівлі земельної ділянки багато власників помилково вважають, що договір оренди, укладений попереднім власником, їх не стосується. Насправді державна реєстрація права власності автоматично включає нового власника у всі чинні земельні правовідносини. 

Оренда не зникає сама по собі — вона просто переходить до вас у "спадок", зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Реклама
Читайте також:

Повідомлення орендаря після купівлі землі у 2026 році

Не чекайте, поки орендар сам вас знайде. Закон дає вам рівно один місяць з моменту реєстрації права власності, щоб офіційно заявити про себе. І має бути оформлено належним чином — телефонний дзвінок чи повідомлення у Viber тут не допоможуть.

Вам потрібно підготувати офіційне повідомлення. Чому це важливо? Поки орендар не отримав від вас паперів, він зі спокійною совістю може платити попередньому власнику. І якщо гроші підуть "не туди", вибивати їх через суд буде важко — вони, зазвичай, стають на бік орендаря, який діяв добросовісно.

Які дані потрібно зазначити у повідомленні орендарю

Повідомлення має містити повну та зрозумілу інформацію, зокрема:

  • яку саме ділянку ви купили (кадастровий номер — це святе);
  • дані нового власника фізичної або юридичної особи (ПІБ, паспортні дані або реквізити фірми);
  • платіжні реквізити для сплати орендної плати у грошовій формі.

Надсилайте це все рекомендованим листом з описом вкладення. Це ваша "страховка" на випадок будь-яких претензій.

Чи потрібно переукладати договір оренди після купівлі землі

Тут є важливий нюанс. Орендарі часто починають тиснути: "Давайте переукладати договір на 49 років, бо власник змінився". Знайте: ви не зобов'язані цього робити. Договір продовжує діяти на тих же умовах, що були раніше.

Звісно, за бажанням можна внести зміни (наприклад, оновити ваші дані безпосередньо в тексті), але це право, а не обов'язок. Якщо умови старого договору вас влаштовують — просто повідомте про зміну власника.

Раніше ми розповідали, що обов'язково потрібно перевірити перед укладання угоди про купівлю землі. А також, до якого року можна оформити право власності на землю в Україні.

земля ринок землі оренда власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації