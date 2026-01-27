Приватизація землі в умовах воєнного стану в Україні — що треба знати у 2026 році

Зимове поле. Фото: Freepik

Питання безоплатної приватизації землі під час воєнного стану залишається одним із найбільш чутливих для громадян. Законодавство у цій сфері змінювалося кілька разів, що створило чимало непорозумінь. Загальне правило сьогодні — заборона, але з чітко визначеними винятками.

У статті 121 Земельного кодексу України гарантується громадянам право на безоплатну передачу землі для ведення особистого селянського господарства площею до 2 гектарів. Формально це право зберігається і під час війни, однак його реалізація суттєво обмежена.

Реклама

Читайте також:

"Воєнний стан не скасував право на землю, але призупинив стандартну процедуру його реалізації", — зазначає юрист консалтингової компанії "Земельний фонд України" Сергій Коновалов.

Які заборони діють під час війни

З 7 квітня 2022 року відповідно до пункту 27 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України заборонено:

безоплатну передачу земель державної та комунальної власності;

надання дозволів на розробку землеустрою;

виготовлення документації для такої приватизації.

Ці обмеження мають тимчасовий характер і діють виключно на період воєнного стану.

Коли приватизація землі все ж можлива

Закон передбачає низку винятків, які дозволяють завершити оформлення ділянки навіть зараз. Зокрема, це стосується випадків, коли земля була передана у користування до 1 січня 2002 року.

"Якщо рішення про передачу ділянки ухвалили до 2002 року, громадянин має законне право завершити приватизацію", — пояснює Коновалов.

Старі акти та збільшення площі

До набрання чинності чинним Земельним кодексом використовувався термін "особисте підсобне господарство". Такі ділянки визнаються еквівалентними ОСГ. Закон України "Про особисте селянське господарство" дозволяє збільшити їх площу до 2 гектарів, якщо раніше було оформлено менше.

Земля під нерухомістю

Окремо закон захищає власників будівель. Якщо на сільськогосподарській ділянці розташована нежитлова споруда і є документи на неї, землю під таким майном можна приватизувати навіть у період воєнного стану.

Попри загальну заборону, право на землю не скасоване. Воно лише відкладене або реалізується через винятки, прямо передбачені законом.

Раніше ми розповідали, як оформити право власності на землю, коли є сертифікат на пай. А також, чи потрібно повідомляти орендаря при зміні власника землі.