Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Право на землю у воєнний час — чи дозволена приватизація

Право на землю у воєнний час — чи дозволена приватизація

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 10:50
Приватизація землі в умовах воєнного стану в Україні — що треба знати у 2026 році
Зимове поле. Фото: Freepik

Питання безоплатної приватизації землі під час воєнного стану залишається одним із найбільш чутливих для громадян. Законодавство у цій сфері змінювалося кілька разів, що створило чимало непорозумінь. Загальне правило сьогодні — заборона, але з чітко визначеними винятками.

У статті 121 Земельного кодексу України гарантується громадянам право на безоплатну передачу землі для ведення особистого селянського господарства площею до 2 гектарів. Формально це право зберігається і під час війни, однак його реалізація суттєво обмежена.

Реклама
Читайте також:

"Воєнний стан не скасував право на землю, але призупинив стандартну процедуру його реалізації", — зазначає юрист консалтингової компанії "Земельний фонд України" Сергій Коновалов.

Які заборони діють під час війни

З 7 квітня 2022 року відповідно до пункту 27 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України заборонено:

  • безоплатну передачу земель державної та комунальної власності;
  • надання дозволів на розробку землеустрою;
  • виготовлення документації для такої приватизації.

Ці обмеження мають тимчасовий характер і діють виключно на період воєнного стану.

Коли приватизація землі все ж можлива

Закон передбачає низку винятків, які дозволяють завершити оформлення ділянки навіть зараз. Зокрема, це стосується випадків, коли земля була передана у користування до 1 січня 2002 року.

"Якщо рішення про передачу ділянки ухвалили до 2002 року, громадянин має законне право завершити приватизацію", — пояснює Коновалов.

Старі акти та збільшення площі

До набрання чинності чинним Земельним кодексом використовувався термін "особисте підсобне господарство". Такі ділянки визнаються еквівалентними ОСГ. Закон України "Про особисте селянське господарство" дозволяє збільшити їх площу до 2 гектарів, якщо раніше було оформлено менше.

Земля під нерухомістю

Окремо закон захищає власників будівель. Якщо на сільськогосподарській ділянці розташована нежитлова споруда і є документи на неї, землю під таким майном можна приватизувати навіть у період воєнного стану.

Попри загальну заборону, право на землю не скасоване. Воно лише відкладене або реалізується через винятки, прямо передбачені законом. 

Раніше ми розповідали, як оформити право власності на землю, коли є сертифікат на пай. А також, чи потрібно повідомляти орендаря при зміні власника землі.

земля ринок землі приватизація воєнний стан документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації