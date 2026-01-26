Земельні паї — як оформити право власності у 2026 році, якщо є сертифікат

Чоловік підписує документи. Фото: Freepik

Сертифікат на пай часто помилково сприймають як підтвердження власності. Насправді це лише документ, який засвідчує право вимоги на землю, а не право власності на конкретну ділянку. Він видавався під час паювання колективних земель і не містив даних про межі, площу чи кадастровий номер.

І поки ви не заміните цей сертифікат на витяг з Реєстру речових прав, ваша земля існує лише на папері., зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Процес не швидкий і вимагає терпіння. Ось як це виглядає на практиці:

Похід до місцевої ради (ОТГ). Пишете заяву про виділення ділянки в натурі. Це той етап, де абстрактна частка починає набувати обрисів конкретного місця на полі. Додаєте оригінал або завірену копію сертифіката. Пошук землевпорядників. Це критичний момент. Вам потрібна приватна компанія, яка має сертифікованих інженерів. Вони розробляють технічну документацію та, що найважливіше, "вбивають кілочки" — встановлюють межі на місцевості. Але перевіряйте, чи внесли вони дані в проєкт землеустрою, бо без цього наступний крок неможливий. Кадастровий номер. На основі розроблених паперів державний реєстратор вносить ділянку в ДЗК (Державний земельний кадастр). Саме тут ділянці присвоюють її "паспортний номер" — унікальний цифровий код. Згідно зі статтею 76-1 Земельного кодексу України, тільки з цього моменту ділянка взагалі стає об’єктом права. Фінальне рішення ради. З витягом із ДЗК ви повертаєтесь до ради, яка тепер має офіційно затвердити передачу вже сформованої ділянки вам у приватну власність. Реєстрація права власності. Остання зупинка — внесення даних до Реєстру речових прав. З рішенням ради потрібно звернутися до ЦНАПу або державного реєстратора. Лише коли ви тримаєте в руках Витяг з реєстру, де написано "Приватна власність" і вказано ваше прізвище, ви стаєте законним господарем.

На що варто звернути увагу

Якщо у вас старий сертифікат, де площа вказана в "умовних кадастрових гектарах", будьте готові, що реальна площа після замірів може дещо відрізнятися. Це нормально, адже межі встановлюються за фактичним розташуванням масиву.

