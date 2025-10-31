Видео
Україна
Видео

Аренда земли — за что могут оштрафовать нанимателя в 2025 году

Дата публикации 31 октября 2025 06:12
обновлено: 15:05
Аренда земли — какую ответственность несет наниматель за порчу участка в 2025 году
Люди в поле. Фото: Freepik

Земельный участок — это не просто актив, а часть экосистемы, которую государство охраняет законом. Поэтому любые действия арендатора, которые вредят земле, могут обернуться финансовыми потерями, судебными спорами и даже уголовными наказаниями.

Как отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины", аренда участка — это партнерство, где наниматель обязан беречь имущество, как свое.

Что такое порча земельного участка

Порча земли — это любое нарушение ее естественного состояния, из-за которого она теряет плодородие или становится непригодной для использования. Самые распространенные действия, признаваемые ущербом:

  • чрезмерное использование удобрений и химикатов, что снижает плодородие;
  • загрязнение вредными веществами или отходами;
  • самовольное снятие верхнего плодородного слоя почвы;
  • изменение границ или целевого назначения участка;
  • складирование мусора, стройматериалов или техники без разрешения владельца.

"Такие нарушения фиксируются контролирующими органами, а также могут быть доказаны владельцем земли в суде с помощью фото, актов осмотра и выводов агрохимических экспертов", — подчеркивают юристы.

Какую ответственность несет арендатор за порчу земли

Законодательство Украины предусматривает несколько видов ответственности для арендатора, который повредил земельный участок.

Возмещение убытков собственнику

Согласно статьям 211 и 156 Земельного кодекса Украины, арендатор должен компенсировать причиненный ущерб - восстановить плодородие почвы или выплатить денежное возмещение.

Досрочное расторжение договора

Если арендатор нарушает условия рационального использования земли, собственник имеет право инициировать расторжение договора в соответствии со статьей 31 Закона "Об аренде земли". Это происходит в судебном порядке, и судебная практика часто становится на сторону владельцев.

Административная или уголовная ответственность

По статье 53-3 Кодекса об административных правонарушениях налагаются штрафы:

  • для граждан — от 340 до 850 грн;
  • для должностных лиц — от 850 до 1 700 грн.

Если порча земли повлекла деградацию почв или другие тяжкие последствия, может наступать уголовная ответственность по статье 239 Уголовного кодекса — с возможным лишением свободы.

Как владельцу защитить свои права на землю

Чтобы избежать потери плодородия или порчи участка, юристы советуют владельцу действовать на опережение:

  • регулярно проверять состояние земли во время аренды;
  • составлять акты обследования, делать фотофиксацию;
  • привлекать агрохимическую лабораторию для официальных выводов;
  • в случае выявления ущерба — обращаться в суд для возмещения убытков или досрочного расторжения договора.

Как сообщалось, украинский рынок земли демонстрирует стабильный рост, подтверждая долгосрочный тренд, который продолжается с 2021 года. В октябре средняя стоимость земельных паев выросла после летнего снижения, хотя региональная динамика цен остается разной.

Также мы рассказывали, что открытие рынка сельскохозяйственных земель более четырех лет назад, хотя и обещало экономическую свободу, к сожалению, превратилось в благоприятную среду для новых мошеннических схем. Даже с расширением лимитов владения и внедрением государственного контроля, количество случаев афер с землей постоянно растет.

