Оренда 1-кімнатних квартир у Львові, Ужгороді та Чернівцях — як змінились ціни

Чоловік та жінка з коробкою. Фото: Freepik

Ринок оренди однокімнатних квартир у Львові, Ужгороді та Чернівцях продовжує демонструвати підвищення цін. Львів і Ужгород показують найбільшу динаміку, тоді як Чернівці зростають рівномірніше.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як змінилась вартість оренди однушок у цих містах за останні пів року.

Оренда 1-кімнатної квартири у Львові

За даними порталу ЛУН, Львів демонструє помірне, але стабільне зростання вартості оренди 1-кімнатних квартир. Якщо на початку літа 2025 року середня ціна оренди у місті коливалася в межах 15 500-16 000 грн, то до грудня вона зросла до 17 400 грн.

Водночас середня ціна угоди (17 400 грн) вища за оцінку середньої ціни в оголошеннях (15 900 грн), що може вказувати на швидке укладання угод за цінами, ближчими до верхньої межі ринку.

Ціни на оренду 1-кімнатної квартири у Львові. Графіка: ЛУН

Яка вартість оренди однушки в Ужгороді

В Ужгороді динаміка цін на оренду 1-кімнатних квартир помітно активніша. Якщо влітку оренда однокімнатних квартир утримувалася в районі 13-14 тис. грн, то в другій половині року ціни почали системно зростати.

Найстрімкіший стрибок зафіксовано восени, коли показник упевнено перетнув позначку 20 тис. грн. На початок грудня ринок закріпився на рівні 21,3 тис. грн — це найбільший абсолютний показник серед трьох міст, що підтверджує статус Ужгорода як одного з найдорожчих міст для оренди в Україні.

Ціни на оренду 1-кімнатної квартири в Ужгороді. Графіка: ЛУН

Ціни на оренду однушок в Чернівцях

Чернівці демонструють найнижчу середню вартість оренди 1-кімнатної квартири серед трьох міст, але також фіксують зростання. За пів року ціни зросли з приблизно 11 200 грн до 12 800 грн на початку грудня.

Пікові значення спостерігалися у вересні-жовтні, але подальша корекція вивела ринок до більш збалансованого рівня.

Ціни на оренду 1-кімнатної квартири у Чернівцях. Графіка: ЛУН

Місто зберігає помірну вартість оренди порівняно з іншими регіонами, що пояснюється стабільною пропозицією та менш вираженим сезонним тиском.

Як повідомлялось, вибір між орендою та купівлею житла є актуальною дилемою для жителів великих міст України. За підрахунками, загальні витрати на оренду можуть сягнути вартості однокімнатної квартири приблизно через 12-14 років.

Також ми розповідали, що договір оренди квартири є ключовим інструментом для забезпечення захисту прав як власника, так і наймача. Його укладають у письмовій формі, при цьому нотаріальне посвідчення потрібне лише у випадках, коли термін оренди перевищує три роки.