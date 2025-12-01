Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Оренда житла — як змінились ціни у Львові, Ужгороді та Чернівцях

Оренда житла — як змінились ціни у Львові, Ужгороді та Чернівцях

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 10:50
Оренда 1-кімнатних квартир у Львові, Ужгороді та Чернівцях — як змінились ціни
Чоловік та жінка з коробкою. Фото: Freepik

Ринок оренди однокімнатних квартир у Львові, Ужгороді та Чернівцях продовжує демонструвати підвищення цін. Львів і Ужгород показують найбільшу динаміку, тоді як Чернівці зростають рівномірніше. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, як змінилась вартість оренди однушок у цих містах за останні пів року.

Реклама
Читайте також:

Оренда 1-кімнатної квартири у Львові

За даними порталу ЛУН, Львів демонструє помірне, але стабільне зростання вартості оренди 1-кімнатних квартир. Якщо на початку літа 2025 року середня ціна оренди у місті коливалася в межах 15 500-16 000 грн, то до грудня вона зросла до 17 400 грн.

Водночас середня ціна угоди (17 400 грн) вища за оцінку середньої ціни в оголошеннях (15 900 грн), що може вказувати на швидке укладання угод за цінами, ближчими до верхньої межі ринку.

 

Оренда житла — як змінились ціни у Львові, Ужгороді та Чернівцях - фото 1
Ціни на оренду 1-кімнатної квартири у Львові. Графіка: ЛУН

Яка вартість оренди однушки в Ужгороді

В Ужгороді динаміка цін на оренду 1-кімнатних квартир помітно активніша. Якщо влітку оренда однокімнатних квартир утримувалася в районі 13-14 тис. грн, то в другій половині року ціни почали системно зростати. 

Найстрімкіший стрибок зафіксовано восени, коли показник упевнено перетнув позначку 20 тис. грн. На початок грудня ринок закріпився на рівні 21,3 тис. грн — це найбільший абсолютний показник серед трьох міст, що підтверджує статус Ужгорода як одного з найдорожчих міст для оренди в Україні.

 

Оренда житла — як змінились ціни у Львові, Ужгороді та Чернівцях - фото 2
Ціни на оренду 1-кімнатної квартири в Ужгороді. Графіка: ЛУН

Ціни на оренду однушок в Чернівцях

Чернівці демонструють найнижчу середню вартість оренди 1-кімнатної квартири серед трьох міст, але також фіксують зростання. За пів року ціни зросли з приблизно 11 200 грн до 12 800 грн на початку грудня. 

Пікові значення спостерігалися у вересні-жовтні, але подальша корекція вивела ринок до більш збалансованого рівня.

 

Оренда житла — як змінились ціни у Львові, Ужгороді та Чернівцях - фото 3
Ціни на оренду 1-кімнатної квартири у Чернівцях. Графіка: ЛУН

Місто зберігає помірну вартість оренди порівняно з іншими регіонами, що пояснюється стабільною пропозицією та менш вираженим сезонним тиском.

Як повідомлялось, вибір між орендою та купівлею житла є актуальною дилемою для жителів великих міст України. За підрахунками, загальні витрати на оренду можуть сягнути вартості однокімнатної квартири приблизно через 12-14 років.

Також ми розповідали, що договір оренди квартири є ключовим інструментом для забезпечення захисту прав як власника, так і наймача. Його укладають у письмовій формі, при цьому нотаріальне посвідчення потрібне лише у випадках, коли термін оренди перевищує три роки. 

Львів нерухомість Ужгород оренда квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації