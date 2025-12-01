Видео
Аренда жилья — как меняются цены во Львове, Ужгороде и Черновцах

Дата публикации 1 декабря 2025 10:50
Аренда 1-комнатных квартир во Львове, Ужгороде и Черновцах — как изменились цены
Мужчина и женщина с коробкой. Фото: Freepik

Рынок аренды однокомнатных квартир во Львове, Ужгороде и Черновцах продолжает демонстрировать повышение цен. Львов и Ужгород показывают наибольшую динамику, тогда как Черновцы растут равномерно.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как изменилась стоимость аренды однушек в этих городах за последние полгода.

Аренда 1-комнатной квартиры во Львове

По данным портала ЛУН, Львов демонстрирует умеренный, но стабильный рост стоимости аренды 1-комнатных квартир. Если в начале лета 2025 года средняя цена аренды в городе колебалась в пределах 15 500-16 000 грн, то к декабрю она выросла до 17 400 грн.

При этом средняя цена сделки (17 400 грн) выше оценки средней цены в объявлениях (15 900 грн), что может указывать на быстрое заключение сделок по ценам, близким к верхней границе рынка.

 

Аренда жилья — как меняются цены во Львове, Ужгороде и Черновцах - фото 1
Цены на аренду 1-комнатной квартиры во Львове. Графика: ЛУН

Какова стоимость аренды однушки в Ужгороде

В Ужгороде динамика цен на аренду 1-комнатных квартир заметно активнее. Если летом аренда однокомнатных квартир удерживалась в районе 13-14 тыс. грн, то во второй половине года цены начали системно расти.

Самый стремительный скачок зафиксирован осенью, когда показатель уверенно пересек отметку 20 тыс. грн. На начало декабря рынок закрепился на уровне 21,3 тыс. грн — это самый большой абсолютный показатель среди трех городов, что подтверждает статус Ужгорода как одного из самых дорогих городов для аренды в Украине.

 

Аренда жилья — как меняются цены во Львове, Ужгороде и Черновцах - фото 2
Цены на аренду 1-комнатной квартиры в Ужгороде. Графика: ЛУН

Цены на аренду однушки в Черновцах

Черновцы демонстрируют самую низкую среднюю стоимость аренды 1-комнатной квартиры среди трех городов, но также фиксируют рост. За полгода цены выросли с примерно 11 200 грн до 12 800 грн в начале декабря.

Пиковые значения наблюдались в сентябре-октябре, но дальнейшая коррекция вывела рынок к более сбалансированному уровню.

 

Аренда жилья — как меняются цены во Львове, Ужгороде и Черновцах - фото 3
Цены на аренду 1-комнатной квартиры в Черновцах. Графика: ЛУН

Город сохраняет умеренную стоимость аренды по сравнению с другими регионами, что объясняется стабильным предложением и менее выраженным сезонным давлением.

Как сообщалось, выбор между арендой и покупкой жилья является актуальной дилеммой для жителей крупных городов Украины. По подсчетам, общие расходы на аренду могут достичь стоимости однокомнатной квартиры примерно через 12-14 лет.

Также мы рассказывали, что договор аренды квартиры является ключевым инструментом для обеспечения защиты прав как собственника, так и нанимателя. Его заключают в письменной форме, при этом нотариальное удостоверение требуется только в случаях, когда срок аренды превышает три года. 

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
