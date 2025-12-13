Чому у 2026 році житло деяких українців можуть перевірити

Жінка говорить по телефону. Фото: Freepik

Питання перевірки житлових умов у 2026 році виходить на новий рівень. Держава поступово змінює підхід до соціальної підтримки, роблячи акцент на адресності та обґрунтованості допомоги. Обстеження житла не є санкцією чи формою тиску. Його мета — переконатися, що державні кошти спрямовуються тим, хто справді їх потребує, і використовуються відповідно до заявлених обставин.

У кого можуть перевіряти житлові умови

Перевірки не є вибірковими. Вони стосуються конкретних категорій громадян, які звертаються по державну підтримку або користуються спеціальними пільгами.

Зазвичай обстежується житло заявника та умови проживання членів його сім’ї.

Під контроль можуть потрапити:

громадяни, які оформлюють субсидії, допомогу малозабезпеченим або інші соціальні виплати;

внутрішньо переміщені особи, що підтверджують фактичне місце проживання;

сім’ї з дітьми у випадках оформлення опіки, усиновлення або перевірки умов виховання;

родини військовослужбовців під час оформлення пільг чи житлових програм.

У 2026 році додаткову увагу приділятимуть тривалим виїздам за кордон, фактичному проживанню за заявленою адресою та відповідності житлових умов поданим документам.

"Перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб є ефективними, оскільки в середньому в понад 79% випадків встановлено факт відсутності осіб за фактичним місцем проживання/перебування", — наголошують у Національній соцслужбі.

Як проводитимуть перевірку житла у 2026 році

Процедура перевірки житлових умов має встановлений порядок і проводиться спеціальною комісією. Самовільні візити без попередження не допускаються.

Зазвичай перевірка включає такі етапи:

завчасне повідомлення про візит не пізніше ніж за два дні;

огляд житлового приміщення та фіксацію умов проживання;

спілкування із заявником і членами сім’ї щодо складу домогосподарства та доходів;

перевірку документів на житло, оренду або реєстрацію.

За результатами складається акт обстеження. Саме він стає підставою для рішення про призначення, продовження або припинення виплат.

Для більшості людей перевірка житлових умов у 2026 році не матиме негативних наслідків за умови достовірних даних. Водночас невідповідність інформації, відсутність за адресою або приховування обставин можуть призвести до перегляду рішень щодо допомоги.

