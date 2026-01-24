Видео
Особенности аренды жилья в Германии — чему не стоит удивляться

Особенности аренды жилья в Германии — чему не стоит удивляться

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 20:12
Аренда жилья в Германии имеет ряд нюансов — о чем надо знать украинцам в 2026 году
Дома во Франкфурте. Фото: Freepik

Когда впервые ищешь жилье в Германии, кажется, что все должно быть четко и по правилам. Но на самом деле — это тот еще квест.

Огромный спрос и дефицит нормальных вариантов диктуют свои условия, где каждая мелочь в контракте может потом вылезти боком, указано на сервисном портале Visit Ukraine.

Читайте также:

Залог и реальные финансовые затраты

Все знают об обязательном залоге, Kaution (обычно это 2-3 "холодные" аренды), но на практике стартовые расходы значительно выше. Кроме депозита, надо заплатить за первый месяц, организовать переезд и — самое интересное — часто обустроить квартиру с нуля.

А вернуть залог обратно — это отдельная история. Владелец может держать ваши деньги месяцами, пока не проверит каждый уголок и не придут окончательные счета за коммуналку.

Аренда без мебели и расходы на кухню

Это то, что больше всего шокирует украинцев: около 80% квартир сдаются абсолютно пустыми. То есть вообще. Только стены и пол, иногда даже без лампочек. Кухню часто приходится покупать самому или выкупать у предыдущих жильцов за немалые деньги.

Более того, в договоре может быть прописано, что при выезде вы должны ее демонтировать и забрать с собой.

Справка Schufa и отбор арендаторов

Без бумажки Schufa (кредитной истории) вы для арендодателя — человек-невидимка. Даже если у вас хорошая зарплата, без этой справки шансы найти что-то приличное стремятся к нулю.

Владельцы будут выворачивать ваши карманы, проверяя платежеспособность, хотя лезть в душу (спрашивать о религии или происхождении) официально не имеют права.

Правила, тишина и "мусорная полиция"

Большинство договоров бессрочной аренды жилья в Германии, но просто так собрать вещи и уехать завтра не получится — надо предупредить владельца минимум за три месяца.

И не забывайте о Hausordnung. Это не просто бумажка на стене — это регламентирует тишину после 22:00, выходные дни и строгую сортировку мусора. Нарушение правил может стать основанием для предупреждения или расторжения договора.

Anmeldung и юридические нюансы

Без регистрации места жительства в Германии вы — никто. Ни счет в банке открыть, ни на работу устроиться.

Владелец обязан дать вам подтверждение для регистрации (Wohnungsgeberbestätigung), но лучше напомнить об этом еще на этапе подписания, потому что иногда об этой "мелочи" забывают в самый неподходящий момент.

Ранее мы рассказывали, без каких документов невозможно арендовать жилье в Германии. А также, какие минимальные зарплаты в этой стране в 2026 году.

Германия недвижимость жилье аренда документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
