Хто платить земельний податок при оренді паю — правила у 2025 році

Люди у полі. Фото: Freepik

Податок на землю є частиною податку на майно і відноситься до обов’язкових платежів, які надходять до місцевих бюджетів. Його сплачують власники земельних ділянок або ті, хто має право постійного користування. Але для орендарів ситуація виглядає інакше.

Як наголошує юрист Артем Ріпенко, орендар земельної ділянки сплачує її власнику орендну плату та не сплачує земельний податок. Це означає, що податок до бюджету вносить власник або постійний користувач землі, а орендар виконує свої зобов’язання лише в межах договору оренди.

Реклама

Читайте також:

Найчастіше власники земельних паїв передають їх в оренду сільгосппідприємствам або фермерам. У цьому випадку орендар сплачує тільки орендну плату. Податок на землю залишається обов’язком власника паю.

"Суборендар земельної ділянки державної чи комунальної власності сплачує платіж за суборенду та також не сплачує земельного податку", — уточнює експерт.

Отже, навіть у випадках передачі землі в суборенду, податок не переходить на орендаря.

Хто реально сплачує податок на землю

Податковий кодекс України чітко визначає коло осіб, зобов’язаних платити земельний податок. Це:

фізичні та юридичні особи — власники земельних ділянок;

особи, що мають право постійного користування землею;

громади, на балансі яких перебувають землі комунальної власності.

Орендарі платять орендну плату, а не податок. Це розмежування дозволяє уникати подвійного оподаткування і робить систему більш прозорою.

Що змінюється при набутті частки у праві власності

Важливий нюанс стосується випадків, коли особа набуває частку у праві власності на будинок чи іншу споруду, розташовану на орендованій землі.

Тоді вона має право вимагати змін у договорі оренди й стати співорендарем земельної ділянки. До цього моменту новий співвласник зобов’язаний відшкодовувати орендарю свою частину орендної плати.

Але навіть у такій ситуації податок на землю не переходить на співорендаря. Він обмежується лише орендною платою.

Як уникнути проблем із земельним податком

Перевірте договір оренди. Уважно читайте умови, особливо щодо компенсації земельного податку. Уточніть у власника. Якщо ви орендуєте пай чи приміщення, запитайте, чи включено податок до орендної плати. Консультуйтеся з юристом. Якщо є сумніви, зверніться до фахівця, щоб розібратися в деталях.

Як повідомлялось, оформлення оренди землі може здаватися простим, але ситуація ускладнюється, коли ділянка має кілька власників, що є поширеним явищем після успадкування чи купівлі. У таких випадках недостатньо просто підписати договір, оскільки необхідно враховувати інтереси всіх співвласників.

Також ми розповідали, що кадастровий номер є ключовим елементом для законного існування земельної ділянки. Це унікальний ідентифікатор (послідовність цифр і знаків), який присвоюється землі під час її реєстрації у державній системі обліку.