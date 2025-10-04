Кто платит земельный налог при аренде пая — правила в 2025 году

Люди в поле. Фото: Freepik

Налог на землю является частью налога на имущество и относится к обязательным платежам, которые поступают в местные бюджеты. Его платят владельцы земельных участков или те, кто имеет право постоянного пользования. Но для арендаторов ситуация выглядит иначе.

Как отмечает юрист Артем Рипенко, арендатор земельного участка платит его владельцу арендную плату и не платит земельный налог. Это означает, что налог в бюджет вносит собственник или постоянный пользователь земли, а арендатор выполняет свои обязательства только в рамках договора аренды.

Реклама

Читайте также:

Чаще всего владельцы земельных паев передают их в аренду сельхозпредприятиям или фермерам. В этом случае арендатор платит только арендную плату. Налог на землю остается обязанностью владельца пая.

"Субарендатор земельного участка государственной или коммунальной собственности платит платеж за субаренду и также не платит земельный налог", — уточняет эксперт.

Итак, даже в случаях передачи земли в субаренду, налог не переходит на арендатора.

Кто реально платит налог на землю

Налоговый кодекс Украины четко определяет круг лиц, обязанных платить земельный налог. Это:

физические и юридические лица - собственники земельных участков;

лица, имеющие право постоянного пользования землей;

общины, на балансе которых находятся земли коммунальной собственности.

Арендаторы платят арендную плату, а не налог. Это разграничение позволяет избегать двойного налогообложения и делает систему более прозрачной.

Что меняется при приобретении доли в праве собственности

Важный нюанс касается случаев, когда лицо приобретает долю в праве собственности на дом или другое сооружение, расположенное на арендованной земле.

Тогда он имеет право требовать изменений в договоре аренды и стать соарендатором земельного участка. До этого момента новый совладелец обязан возмещать арендатору свою часть арендной платы.

Но даже в такой ситуации налог на землю не переходит на соарендатора. Он ограничивается только арендной платой.

Как избежать проблем с земельным налогом

Проверьте договор аренды. Внимательно читайте условия, особенно по компенсации земельного налога. Уточните у собственника. Если вы арендуете пай или помещение, спросите, включён ли налог в арендную плату. Консультируйтесь с юристом. Если есть сомнения, обратитесь к специалисту, чтобы разобраться в деталях.

Как сообщалось, оформление аренды земли может казаться простым, но ситуация усложняется, когда участок имеет несколько владельцев, что является распространенным явлением после наследования или покупки. В таких случаях недостаточно просто подписать договор, поскольку необходимо учитывать интересы всех совладельцев.

Также мы рассказывали, что кадастровый номер является ключевым элементом для законного существования земельного участка. Это уникальный идентификатор (последовательность цифр и знаков), который присваивается земле при ее регистрации в государственной системе учета.