Багатоповерхівка із панорамними вікнами. Фото: УНІАН

Панорамні вікна роблять квартиру світлішою, візуально додають простору та відкривають краєвид. Однак велика площа скління має й недоліки. Через неї може втрачатися більше тепла, а догляд за склом на високих поверхах потребує додаткових витрат. Перед купівлею житла варто оцінити також приватність, звукоізоляцію та можливості розміщення меблів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на DIM.RIA.

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Чим панорамні вікна приваблюють покупців

Панорамним називають скління, яке займає всю або значну частину стіни. Такі конструкції встановлюють у квартирах і приватних будинках, а забудовники використовують їх як одну з помітних особливостей сучасного житла.

Головна перевага — велика кількість природного світла. Завдяки широкому склінню кімната стає світлішою, а простір візуально здається більшим. Це особливо помітно в невеликих приміщеннях або квартирах із темним оформленням інтер'єру.

Ще один плюс — краєвид. Якщо вікна виходять на парк, водойму чи архітектурні пам'ятки, вони можуть стати важливою частиною інтер'єру. Водночас панорамне скління має відповідати плануванню кімнати, адже скляна стіна впливає на розміщення меблів та облаштування приватної зони.

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Які недоліки панорамних вікон варто врахувати

Попри привабливий вигляд, велика площа скла може створювати незручності під час проживання. Перед купівлею квартири варто звернути увагу на кілька основних мінусів.

Тепловтрати та витрати на опалення

Скло зазвичай утримує тепло гірше, ніж повноцінна стіна. Тому в приміщеннях із великими вікнами можуть бути відчутнішими тепловтрати, особливо якщо склопакети мають низькі теплоізоляційні характеристики або монтаж виконаний неякісно.

У холодну пору року біля скла може бути прохолодніше, а за певних умов на його поверхні утворюється конденсат або навіть іній. Щоб зменшити дискомфорт, у проєкті опалення передбачають додаткові рішення: наприклад, підлогові конвектори, теплу підлогу або інші прилади для обігріву зони біля вікон.

Це може збільшити початкові витрати на облаштування квартири та вплинути на подальші рахунки за опалення. Тому важливо перевіряти не лише зовнішній вигляд конструкцій, а й характеристики склопакетів, герметичність та якість монтажу.

Гірша звукоізоляція

Ще один можливий недолік — недостатній захист від вуличного шуму. Якщо квартира розташована біля автомагістралі, залізниці або жвавої вулиці, якість склопакетів матиме особливе значення.

Не всі панорамні конструкції однаково добре ізолюють звук. Тому перед купівлею варто уточнити характеристики скління та перевірити рівень шуму безпосередньо в квартирі, бажано в різний час доби.

Складне миття та додаткові витрати на догляд

Великі вікна потребують більше часу для прибирання, ніж стандартні. Особливо складно мити зовнішню поверхню скла у багатоповерховому будинку, якщо до неї немає безпечного доступу з квартири.

У таких випадках може знадобитися спеціальне обладнання або послуги промислових альпіністів. Це означає додаткові витрати, які власникам доведеться враховувати не лише під час ремонту, а й у процесі експлуатації житла.

Менше приватності

Панорамне скління відкриває приміщення для сторонніх поглядів. Проблема особливо помітна на нижніх поверхах, а також у будинках, розташованих близько один до одного.

Щоб захистити особистий простір, мешканцям доведеться встановлювати штори, жалюзі або рулонні системи. Проте щільний текстиль може частково приховувати краєвид і зменшувати кількість світла, заради якого часто й обирають панорамні вікна.

Крім того, яскраве сонячне світло або зовнішнє освітлення вночі можуть заважати відпочинку. Тому варто заздалегідь продумати сонцезахист і можливість затемнення кімнати.

Обмеження під час розміщення меблів

Скляна стіна звужує можливості облаштування кімнати. Біля неї складніше поставити високі шафи, стелажі та інші великі меблі, які перекриватимуть огляд або частину природного світла.

Через це планування інтер'єру потрібно продумувати ще до купівлі житла. Варто оцінити, чи вистачить у кімнаті місця для зберігання речей і чи можна буде розташувати меблі так, щоб не закривати вікна.

Вища вартість скління та вимоги до безпеки

Панорамні конструкції можуть бути дорожчими за стандартні через розміри, особливості проєктування, матеріали та вимоги до монтажу. Тому квартира з таким склінням не завжди означає лише естетичну перевагу — покупцеві варто врахувати можливі витрати на обслуговування та заміну елементів.

На нижніх поверхах також важливо оцінити захист від несанкціонованого проникнення. Для цього можуть знадобитися додаткові засоби безпеки, зокрема ролети або сигналізація.

Що перевірити перед купівлею квартири з панорамними вікнами

Щоб ефектний вигляд не обернувся постійними незручностями, під час огляду житла варто перевірити:

Стан склопакетів і рам: чи немає тріщин, пошкоджень, слідів вологи та проблем з ущільнювачами.

Теплоізоляцію: які склопакети встановлені та чи передбачене опалення зони біля великих вікон.

Звукоізоляцію: наскільки добре конструкції захищають від шуму з вулиці.

Розташування квартири: куди виходять вікна, чи не заважає сонце та чи не видно приміщення з сусідніх будинків.

Догляд за склом: чи можна безпечно мити зовнішню поверхню самостійно та скільки може коштувати професійне очищення.

Можливості для меблювання: чи вистачає місця для шаф, систем зберігання та інших необхідних предметів.

Панорамні вікна можуть стати перевагою квартири, якщо конструкції якісні, а планування відповідає потребам мешканців.

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