Житловий будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконне надання посередницьких послуг у сфері нерухомості. Ініціатива може змінити правила роботи рієлторів, а покупцям, продавцям та орендарям житла варто знати, як захистити себе від необґрунтованих вимог щодо оплати послуг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

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Що пропонують змінити для рієлторів

28 жовтня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16192. Він передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України щодо незаконної діяльності з надання посередницьких послуг у сфері нерухомості.

Документ стосується роботи посередників на ринку житла. Водночас станом на 29 жовтня законопроєкт перебуває на початковому етапі розгляду, тому нові правила ще не діють.

Конкретні підстави для кримінальної відповідальності та можливі санкції необхідно звірити з повним текстом документа. Сам факт реєстрації законопроєкту не означає, що рієлторів уже можуть карати за новими правилами.

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Чи може рієлтор вимагати гроші без договору

Під час продажу, купівлі або оренди житла посередник може допомагати шукати клієнтів, організовувати перегляди та супроводжувати домовленості. Однак до початку співпраці важливо з'ясувати, які саме послуги він надаватиме та скільки вони коштуватимуть.

Відсутність письмового договору сама по собі не означає, що рієлтор за жодних обставин не має права вимагати оплату. У разі спору можуть враховуватися домовленості сторін, докази надання послуг та інші обставини.

Щоб уникнути непорозумінь, варто зафіксувати умови співпраці письмово. У документі бажано зазначити перелік послуг, розмір комісії, порядок розрахунків і момент, коли виникає обов'язок оплатити роботу.

Як не втратити гроші під час співпраці з рієлтором

Власникам житла, покупцям та орендарям варто дотримуватися кількох правил, які допоможуть зменшити ризик фінансових суперечок:

Уточніть розмір комісії. До початку роботи з'ясуйте, хто має платити за послуги — продавець, покупець, орендодавець чи орендар.

Зафіксуйте домовленості письмово. Зазначте, що саме має зробити рієлтор, скільки коштуватиме його робота та за яких умов потрібно платити.

Не погоджуйтеся на незрозумілі платежі. Якщо посередник вимагає додаткові гроші, попросіть пояснити, за яку послугу нараховано суму.

Зберігайте листування та квитанції. Повідомлення, платіжні документи й інші підтвердження можуть допомогти довести обставини домовленості в разі конфлікту.

Перевіряйте документи на нерухомість. Перед укладанням угоди переконайтеся, що продавець має право розпоряджатися житлом, а відомості про об'єкт відповідають даним державних реєстрів.

Якщо рієлтор вимагає оплату, з якою клієнт не погоджувався, не варто поспішати переказувати кошти. Спочатку потрібно перевірити умови домовленості та попросити обґрунтувати вимогу.

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