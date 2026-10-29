Вид на будинки в Болгарії. Фото: magnific.com

Квартири біля Чорного моря в Болгарії можуть коштувати дешевше, ніж у Києві та Львові. У районі Меден Рудник міста Бургас квадратний метр новобудови коштує в середньому 1 141 євро, а на Сонячному Березі — 1 364 євро. Водночас у Варні ціни вищі, а оформлення квартири за 150 000 євро потребує ще майже 10 000 євро.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані ЛУН.

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Скільки коштує квартира біля моря в Болгарії

Ціни на первинному ринку нерухомості Болгарії залежать від міста та району. В окремих локаціях житло біля узбережжя коштує дешевше, ніж у найбільших містах України, проте в популярних курортних центрах ціни можуть бути вищими.

За даними сервісу нерухомості Realistimo, у житловому районі Меден Рудник міста Бургас квадратний метр новобудови коштує в середньому 1 141 євро.

Для порівняння, за даними ЛУН, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Києва становить 66 500 грн, або близько 1 308 євро. У Львові медіанна вартість сягає 71 100 грн, або приблизно 1 398 євро.

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За наведеними показниками квадратний метр житла в Меден Рудник дешевший приблизно на 13% порівняно з Києвом і на 18% — зі Львовом.

Ще один популярний напрямок — Сонячний Берег, найбільший морський курорт Болгарії. Тут квадратний метр у новобудові коштує 1 364 євро. Це трохи дорожче за середній показник Києва, але дешевше за львівський.

Водночас у столиці Болгарії Софії, приморській Варні та інших районах Бургаса нерухомість коштує дорожче, ніж у деяких українських містах. Тому перед купівлею важливо порівнювати пропозиції в конкретних районах, а не орієнтуватися лише на середні показники.

Де в Болгарії житло коштує дорожче

Варна залишається одним із міст із високими цінами на нерухомість. За даними Realistimo, медіанна вартість квадратного метра тут становить 1 833 євро.

Це приблизно на 40% більше, ніж середня ціна квадратного метра на первинному ринку Києва, і на 31% більше, ніж у Львові.

Попри вищу вартість, Варна приваблює українців, які планують придбати житло для постійного проживання. За повідомленнями болгарських медіа, на які посилається Realistimo, протягом останніх двох років українці стали однією з активних груп покупців у цьому місті.

Вартість квартири значною мірою залежить від обраної локації. Якщо в окремих районах Бургаса можна знайти доступніші варіанти, то у Варні покупцеві доведеться закладати більший бюджет.

Скільки коштує оформлення квартири у Варні

Під час купівлі нерухомості потрібно враховувати не лише ціну, зазначену в оголошенні. До бюджету також варто включити місцевий податок, послуги нотаріуса, реєстрацію права власності та можливу комісію агентства нерухомості.

За розрахунком Realistimo, якщо квартира у Варні коштує 150 000 євро, додаткові витрати становитимуть приблизно 9 875 євро. Це близько 6,6% від вартості об'єкта.

У наведеному прикладі місцевий податок становить 3%, а решта суми припадає на нотаріальні послуги, реєстрацію та орієнтовну комісію агентства.

Загальний бюджет на придбання квартири може сягнути 159 875 євро. Це майже на 10 000 євро більше за початкову вартість житла.

Водночас сума додаткових платежів залежить від умов конкретної угоди та вартості супутніх послуг. Тому перед купівлею варто заздалегідь уточнити всі витрати, щоб не зіткнутися з нестачею коштів під час оформлення.

Скільки коштує оренда квартири у Варні

Нерухомість у Болгарії може цікавити не лише тих, хто планує переїзд, а й покупців, які розглядають можливість здавати житло в оренду.

За даними Realistimo, медіанна орендна плата за квартиру у Варні становить близько 550 євро на місяць. Проте цей показник не гарантує аналогічного доходу кожному власникові.

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