Приватний будинок на Київщині. Фото: УНІАН

Облаштування огорожі навколо приватного будинку може стати відчутною статтею витрат, особливо якщо потрібно закрити велику територію. Водночас профнастил — не єдиний варіант для подвір’я. Власники ділянок можуть розглянути сітку-рабицю, металевий штакетник, полікарбонат або габіони, а остаточна вартість залежатиме також від монтажу та догляду.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

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Який паркан обійдеться найдешевше

Одним із найдоступніших варіантів для огородження ділянки залишається сітка-рабиця. Її натягують між опорними стовпами або встановлюють у вигляді готових секцій на рамі. Така конструкція не потребує суцільного перекриття периметра, пропускає світло та не створює значної тіні на подвір’ї.

Головний недолік рабиці — відсутність приватності. Через сітку добре видно територію, тому вона не підійде тим, хто хоче повністю закрити двір від сторонніх поглядів. Водночас цю проблему можна частково розв’язати за допомогою затінювальної сітки або витких рослин, які з часом утворять природну зелену огорожу.

Ще один варіант — спеціальна фотосітка з малюнком. Вона допоможе змінити зовнішній вигляд паркану без встановлення нової капітальної конструкції. Проте перед купівлею додаткового покриття варто порівняти його вартість із ціною інших матеріалів.

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Які матеріали можна обрати замість профнастилу

Власникам приватних будинків доступні й інші рішення. Вони відрізняються зовнішнім виглядом, рівнем приватності, вимогами до догляду та особливостями монтажу.

Металевий штакетник

Металевий штакетник може стати альтернативою суцільній огорожі з профнастилу. Він має акуратний вигляд, не потребує щорічного оновлення захисного покриття за умови належної якості матеріалу та монтажу й дає змогу обрати відстань між планками.

Водночас така огорожа не завжди повністю закриває подвір’я від сусідів і перехожих. Якщо приватність є головним пріоритетом, потрібно заздалегідь продумати конструкцію та щільність розташування планок. Це також вплине на загальну кількість матеріалу й бюджет.

Полікарбонат

Полікарбонатну огорожу варто розглянути власникам ділянок, розташованих біля жвавої дороги. За даними УНІАН, матеріал може приглушувати частину вуличного шуму, водночас він легкий і відносно міцний.

Однак полікарбонат підходить не до кожного архітектурного стилю. Перед купівлею слід оцінити, який вигляд матиме огорожа поруч із будинком, а також уточнити характеристики конкретного матеріалу та вимоги до його встановлення.

Габіони

Габіони — це металеві сітчасті конструкції, заповнені камінням. Вони можуть стати виразним елементом ландшафтного дизайну та підійдуть тим, хто хоче облаштувати огорожу з масивним, природним виглядом.

Заощадити на такій конструкції іноді можна завдяки самостійному монтажу або доступному місцевому каменю. Проте важливо врахувати витрати на металеві короби, наповнювач, основу та роботу. Тому габіони не варто автоматично вважати найдешевшим рішенням — їхня вигідність залежить від умов конкретної ділянки.

Чи вигідно ставити дерев’яний паркан

Деревина залишається привабливим матеріалом для тих, хто цінує натуральний вигляд. Дерев’яні секції можна відносно швидко встановити, а пошкоджені елементи — замінити без демонтажу всієї огорожі.

Водночас дерево потребує регулярного догляду. Захисні засоби доводиться періодично оновлювати, щоб зменшити вплив вологи та інших зовнішніх чинників. Крім початкової вартості матеріалу, потрібно врахувати витрати на просочення, фарбу та ремонт. Тому під час планування бюджету важливо оцінювати не лише ціну встановлення, а й подальше обслуговування.

На чому можна заощадити під час встановлення огорожі

Щоб не витратити зайвого, варто заздалегідь визначити основне призначення паркану. Якщо потрібно позначити межі ділянки й не створювати тіні для рослин, може вистачити рабиці. Якщо важливі охайний вигляд і невибагливість у догляді, варто порівняти металевий штакетник з іншими конструкціями.

Також перед початком робіт слід:

Порахувати повну вартість. Враховуйте не тільки матеріал, а й стовпи, кріплення, основу, доставку та монтаж.

Порівняти кілька пропозицій. Однакова на вигляд огорожа може відрізнятися за товщиною матеріалу, якістю покриття та комплектуванням.

Не економити на надійності конструкції. Слабкі опори або неправильне встановлення можуть призвести до додаткових витрат на ремонт.

Оцінити майбутній догляд. Дешевша огорожа не завжди вигідніша, якщо її потрібно часто фарбувати чи ремонтувати.

Врахувати умови ділянки. Вітер, близькість дороги, сусідні будинки та бажаний рівень приватності впливають на вибір конструкції.

Найдоступнішим рішенням часто стає сітка-рабиця, а серед альтернатив профнастилу можна розглянути металевий штакетник, полікарбонат і габіони.

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