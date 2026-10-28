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Главная Рынок недвижимости Забор возле дома: чем заменить профнастил и не переплатить

Забор возле дома: чем заменить профнастил и не переплатить

Ua ru
28 октября 2026 04:20
Забор вокруг частного дома: какие материалы помогут сэкономить на обустройстве УНИАН
Частный дом в Киевской области. Фото: УНИАН

Установка ограждения вокруг частного дома может стать значительной статьей расходов, особенно если необходимо оградить большую территорию. В то же время профнастил — не единственный вариант для двора. Владельцы участков могут рассмотреть сетку-рабицу, металлический штакетник, поликарбонат или габионы, а окончательная стоимость будет зависеть также от монтажа и ухода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

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Какой забор обойдется дешевле всего

Одним из самых доступных вариантов для ограждения участка остается сетка-рабица. Ее натягивают между опорными столбами или устанавливают в виде готовых секций на раме. Такая конструкция не требует сплошного перекрытия периметра, пропускает свет и не создает значительной тени во дворе.

Главный недостаток рабицы — отсутствие уединения. Через сетку хорошо видна территория, поэтому она не подойдет тем, кто хочет полностью закрыть двор от посторонних глаз. В то же время эту проблему можно частично решить с помощью затеняющей сетки или вьющихся растений, которые со временем образуют естественную зеленую изгородь.

Еще один вариант — специальная фотосетка с рисунком. Она поможет изменить внешний вид забора без установки новой капитальной конструкции. Однако перед покупкой дополнительного покрытия стоит сравнить его стоимость с ценой других материалов.

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Какие материалы можно выбрать вместо профнастила

Владельцам частных домов доступны и другие решения. Они отличаются внешним видом, уровнем приватности, требованиями к уходу и особенностями монтажа.

Металлический штакетник

Металлический штакетник может стать альтернативой сплошному ограждению из профнастила. Он имеет аккуратный вид, не требует ежегодного обновления защитного покрытия при условии надлежащего качества материала и монтажа и позволяет выбрать расстояние между планками.

В то же время такое ограждение не всегда полностью закрывает двор от соседей и прохожих. Если конфиденциальность является главным приоритетом, нужно заранее продумать конструкцию и плотность расположения планок. Это также повлияет на общее количество материала и бюджет.

Поликарбонат

Поликарбонатную ограду стоит рассмотреть владельцам участков, расположенных возле оживленной дороги. По данным УНИАН, материал может приглушать часть уличного шума, при этом он легкий и относительно прочный.

Однако поликарбонат подходит не к каждому архитектурному стилю. Перед покупкой следует оценить, как будет выглядеть ограждение рядом с домом, а также уточнить характеристики конкретного материала и требования к его установке.

Габионы

Габионы — это металлические сетчатые конструкции, заполненные камнем. Они могут стать выразительным элементом ландшафтного дизайна и подойдут тем, кто хочет обустроить ограждение с массивным, естественным видом.

Сэкономить на такой конструкции иногда можно благодаря самостоятельному монтажу или доступному местному камню. Однако важно учесть расходы на металлические короба, наполнитель, основу и работу. Поэтому габионы не стоит автоматически считать самым дешевым решением — их выгодность зависит от условий конкретного участка.

Выгодно ли ставить деревянный забор

Древесина остается привлекательным материалом для тех, кто ценит натуральный вид. Деревянные секции можно относительно быстро установить, а поврежденные элементы — заменить без демонтажа всего ограждения.

В то же время дерево требует регулярного ухода. Защитные средства приходится периодически обновлять, чтобы уменьшить воздействие влаги и других внешних факторов. Помимо первоначальной стоимости материала, необходимо учесть расходы на пропитку, краску и ремонт. Поэтому при планировании бюджета важно оценивать не только стоимость установки, но и дальнейшее обслуживание.

На чем можно сэкономить при установке ограждения

Чтобы не тратить лишнего, стоит заранее определить основное назначение забора. Если нужно обозначить границы участка и не создавать тень для растений, может хватить рабицы. Если важны аккуратный вид и неприхотливость в уходе, стоит сравнить металлический штакетник с другими конструкциями.

Также перед началом работ следует:

  • Рассчитать полную стоимость. Учитывайте не только материал, но и столбы, крепления, основание, доставку и монтаж.
  • Сравнить несколько предложений. Одинаковые на вид ограждения могут отличаться по толщине материала, качеству покрытия и комплектации.
  • Не экономить на надежности конструкции. Слабые опоры или неправильная установка могут привести к дополнительным расходам на ремонт.
  • Оцените будущий уход. Более дешевое ограждение не всегда выгоднее, если его нужно часто красить или ремонтировать.
  • Учесть условия участка. Ветер, близость дороги, соседние дома и желаемый уровень приватности влияют на выбор конструкции.

Самым доступным решением часто становится сетка-рабица, а среди альтернатив профнастилу можно рассмотреть металлический штакетник, поликарбонат и габионы.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы не спешат оформлять ипотеку по государственной программе "єОселя". Несмотря на заинтересованность в собственном жилье, потенциальных покупателей сдерживают высокие цены и финансовая нестабильность. Также на решение влияют риски, связанные с войной.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что владельцам частных домов могут грозить штрафы за нарушение правил благоустройства. В частности, проблемы могут возникнуть из-за мусора, загромождения территории или неправильно установленного забора. Поэтому перед благоустройством двора стоит проверить границы земельного участка и местные требования.

недвижимость дом забор земельный участок частный дом
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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