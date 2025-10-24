Оптимальна висота паркану між сусідами — які норми в Україні у 2025 році

Велосипед біля паркану. Фото: Freepik

У світі, де кожен метр землі на вагу золота, паркан між сусідами — це не просто стіна, а щит приватності. Але одна помилка у висоті, і замість спокою можна отримати скарги чи суд.

Коли сусіди планують розділити свої ділянки, головним питанням стає висота паркану. Українське законодавство регулює це питання досить чітко.

Відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій", висота паркану між двома приватними ділянками не повинна перевищувати 2 метри. Якщо ж паркан встановлюється зі сторони вулиці — дозволяється до 2,5 метра.

Такі обмеження потрібні не лише для естетики. Вони гарантують, що сусідні території матимуть достатньо світла та повітря, а паркан не стане джерелом конфліктів.

Оптимальна висота паркану для комфорту

Хоча закон дозволяє до двох метрів, на практиці оптимальною висотою вважають 1,8-2 метри. Такий паркан захищає від сторонніх поглядів і водночас не створює "стіни", яка тисне психологічно.

У приватному секторі часто обирають комбіновані конструкції — нижня частина з бетону або цегли, верхня з металевих чи дерев’яних елементів. Це дозволяє зберегти приватність, але не затемнює сусідню ділянку.

Яким має бути паркан між сусідами

Паркан між сусідами повинен бути прозорим або частково прозорим — наприклад, з металевої сітки, профілю чи дерева з невеликими проміжками.

Глухі бетонні або цегляні паркани не рекомендуються без погодження, адже вони можуть затіняти сусідню територію, що порушує норми інсоляції.

У разі встановлення суцільного паркану варто отримати письмову згоду сусіда. Якщо її немає, у разі конфлікту такий паркан можуть зобов’язати демонтувати через суд.

Погодження паркану з сусідом

Щоб уникнути спорів, краще погодити матеріал, висоту та місце встановлення паркану ще до початку робіт. Найкраще оформити домовленість письмово — короткий акт або угоду.

"Також слід перевірити межі ділянки за кадастровим планом, щоб паркан не зайшов на чужу територію. Навіть кілька сантиметрів можуть стати причиною тривалих суперечок", — наголошують експерти будівельної компанії "Новий дім".

Поради перед встановленням паркану

Зверніться до юриста або архітектора, щоб уточнити норми ДБН для вашої місцевості. Вибирайте матеріал, що гармонійно вписується в загальний вигляд вулиці. Передбачте відвід дощової води, щоб не підтоплювати сусіда. Не встановлюйте паркан у самій межі, залишайте хоча б кілька сантиметрів простору для обслуговування.

