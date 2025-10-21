Коли не можна ставити паркан та за що можуть оштрафувати в Україні у 2025 році

Дерев'яний паркан. Фото: Freepik

Встановлення паркану на власній ділянці здається простою справою, але порушення будівельних норм може призвести до штрафів, конфліктів із сусідами чи навіть демонтажу конструкції. В Україні правила зведення огорож регулюються Земельним кодексом України (ЗКУ), Державними будівельними нормами (ДБН) та місцевими актами.

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли паркан ставити не можна, які норми діють і за що можуть оштрафувати.

Коли не можна ставити паркан біля межі ділянки

Перш ніж зводити огорожу, важливо перевірити законність меж і дотримання норм добросусідства. Згідно зі статтями 103 і 106 Земельного кодексу України, власники мають забезпечити недоторканність суміжних ділянок і не створювати перешкод сусідам. Це означає, що паркан не може закривати доступ до світла, обмежувати провітрювання чи виходити за межі кадастрової лінії.

У "Правилах добросусідства" прописано, що будь-яке огородження має бути встановлене по спільній межі, а за відсутності домовленості — після письмового погодження. Якщо цього не зроблено, сусід може подати позов і через суд вимагати демонтаж.

Які норми ДБН діють для встановлення огорожі

Основні вимоги визначені в ДБН Б.2.2-12:2019 щодо планування територій та ДБН Б.2.2-5:2011 про благоустрій. Вони регулюють, як саме має виглядати огорожа і на якій відстані її дозволено ставити. Зокрема:

паркан не повинен виступати за межі земельної ділянки;

відстань до дороги — не менше 1 метра, якщо тротуар вузький;

заборонено зводити глуху огорожу, якщо вона перешкоджає природному освітленню;

між житловими спорудами та парканом має бути не менше 3 метрів;

від червоної лінії магістральної вулиці — не менше 6 метрів.

У деяких громадах діють додаткові локальні правила благоустрою, тому перед встановленням огорожі варто звернутися до місцевої ради, щоб уникнути конфлікту з регулятором.

Якою має бути висота паркану за законом

Чинні будівельні норми не встановлюють єдиної максимальної висоти, але є орієнтири, якими керуються інспектори. Для огорож між сусідніми ділянками оптимальною вважається висота до 2 метрів, а з боку вулиці — до 2,5 метра.

Якщо паркан вищий і заважає провітрюванню або тіні від нього падають на сусідську територію, це може стати підставою для скарги. Такі порушення суперечать ДБН Б.2.2-12:2019, які вимагають збереження інсоляції (доступу сонячного світла) та природного повітрообміну.

У яких випадках заборонено встановлювати паркан

Є кілька типових ситуацій, коли встановлення паркану вважається незаконним або потребує обов’язкового погодження:

якщо паркан виходить за межі кадастрової ділянки або "займає" частину сусідньої території;

якщо він перешкоджає огляду дороги, створюючи небезпеку для руху;

якщо огорожа встановлена на території загального користування чи охоронній зоні комунікацій;

якщо її споруджено без погодження у спірному районі або без підписаного акта з сусідом;

якщо конструкція є глухою з боку сусідів і не пропускає світло.

Такі випадки трактуються як порушення земельного законодавства відповідно до статей 152 і 211 Земельного кодексу України.

За що можуть оштрафувати власників парканів

Найчастіше штрафи накладають органи місцевого самоврядування або Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ). Перевірка може початися за скаргою сусіда або за результатами моніторингу благоустрою.

Розмір штрафу залежить від виду порушення:

до 1 700 грн — за самовільне зайняття частини чужої ділянки;

до 2 550 грн — за порушення норм благоустрою;

до 8 500 грн — якщо паркан встановлено в охоронній зоні або створює небезпеку.

"Крім фінансових санкцій, власника можуть зобов’язати демонтувати огорожу або змінити її конструкцію за власний рахунок. Якщо ж конфлікт переходить у судову площину, витрати на демонтаж, експертизу та судовий збір можуть перевищити вартість самого паркану", — наголошують фахівці компанії Stryiko.

