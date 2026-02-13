Паркан між сусідами — чому можуть змусити примусово знести огорожу в Україні у 2026 році

Паркан під снігом. Фото: Freepik

Життя у власному домі — це свобода, але рівно до тієї межі, де починається територія сусіда. В Україні питання паркану часто стає причиною справжніх драм. Багато хто вважає: "Мій двір — що хочу, те й городив".

Але закон на цей рахунок має іншу думку, і іноді ця думка коштує власнику чималих грошей на демонтаж, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Земельний кодекс.

Головне правило тут просте, хоч і звучить офіційно: згідно зі статтею 103 ЗКУ, ви маєте використовувати свою ділянку так, щоб найменше заважати сусідам. Якщо ваш триметровий "мур" повністю закрив сонце сусіду і в нього на городі тепер нічого не росте, крім моху — готуйтеся до претензій.

Коли паркан стає незаконним

Найчастіше проблеми виникають не через колір чи матеріал, а через "зайві" сантиметри. Захопили шматочок чужої землі? Це самовільне зайняття ділянки.

Суд точно змусить прибрати конструкцію, якщо:

ви випадково (чи ні) "залізли" за межі свого кадастрового плану;

паркан перекрив доступ до комунікацій або створив критичну тінь;

ви не узгодили встановлення там, де це критично важливо за місцевими правилами.

Пам’ятайте про статтю 212 ЗКУ: якщо ви заступили на чуже, паркан доведеться зносити власним коштом. Жодної компенсації за дорогі матеріали чи роботу ви не отримаєте.

Якої висоти має бути паркан

Державні будівельні норми (ДБН) радять обирати щось прозоре — сітку або штахетник. Це знімає 90% питань щодо освітлення.

Але щоб спати спокійно, краще зробити три прості кроки:

Викличте геодезиста. Нехай він точно "відіб’є" межі за документами, щоб не було суперечок про сантиметри. Поговоріть із сусідом. Краще підписати просту розписку або акт про погодження меж і висоти паркану. Це ваш головний захист у майбутньому. Не будуйте "фортецю" на межі. Величезні глухі стіни — це завжди магніт для перевірок.

Зрештою, паркан будується на роки. І краще один раз витратити час на папери та розмову з сусідом, ніж потім спостерігати, як вашу дорогу огорожу демонтують за рішенням суду.

Чиїм коштом ставиться паркан

Питання фінансування встановлення паркану зазвичай вирішується домовленістю між сусідами, розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

"Якщо паркан ставиться лише на вашій ділянці, то всі витрати несе власник, тобто ви. Якщо ж паркан ставиться безпосередньо на межі двох земельних ділянок, тобто стовпи або конструкція розташовані на межі або узгоджено, то часто застосовується спільне фінансування: сусіди діляться витратами або домовляються про конкретний порядок", — зазначив він.

Якщо ж один із сусідів не згоден брати участь у витратах, а інший хоче встановити огорожу самостійно, то важливо переконатись, що конструкція не порушує права сусіда. Наприклад, не затіняє йому надмірно двір та не створює дискомфорту.

Як повідомлялось, земельні чвари з сусідами часто спалахують через дрібниці, на кшталт дерева біля паркану, але швидко переростають у затяжні судові війни, де витрати на юристів перевищують вартість самої ділянки. Щоб не витрачати життя на нескінченні експертизи та конфлікти, варто дотримуватися базових правил межування, які допоможуть зберегти і нерви, і добрі стосунки.

Також ми розповідали, що бажання відгородитися від світу нерідко стає початком нескінченної війни з сусідами, особливо зараз, коли кожний сантиметр звіряють із цифровими реєстрами. Навіть незначна помилка в межах ділянки сьогодні здатна на роки перетворити спокійне життя в приватному секторі на виснажливі судові суперечки.