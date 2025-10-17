В Україні планують надавати безплатне житло окремим категоріям громадян — деталі нового законопроєкту

Чоловік отримує ключи. Фото: Freepik

Питання забезпечення житлом тих, хто опинився без підтримки, держава вирішує на новому рівні. Найближчим часом законодавство доповнять нормами, що гарантуватимуть житло дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Це стане частиною оновленої житлової політики, яку готує Верховна Рада, повідомила голова парламентського Комітету з питань державної влади та очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк

Хто зможе отримати житло від держави

Зміни до законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики" передбачають, що діти-сироти отримуватимуть житло вже впродовж місяця після завершення перебування у прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу.

"Коли держава бере на себе відповідальність за дитину, ця відповідальність не закінчується у 18 років. Вона триває до моменту, коли в дитини з’являються власні ключі від дому", — наголосила Шуляк.

Окрім постійного житла, передбачено надання соціального житла — тимчасового, до моменту отримання власного помешкання. Такі зміни гарантують безперервність підтримки та виключають випадки, коли молоді люди залишаються без житла після виходу із системи опіки.

Як працюватиме нова система забезпечення житлом

Шуляк зазначила, що новий закон формує "чітку, зрозумілу й справедливу систему, в якій держава не просто декларує турботу, а реально виконує свої зобов’язання перед дітьми".

Основні положення передбачають:

внесення даних про дітей-сиріт до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, що дозволить відстежувати кожен випадок і унеможливить втрату інформації;

збереження права на житло навіть після досягнення 23 років;

надання пільгових кредитів на будівництво або купівлю житла;

внесення в облік внутрішньо переміщених дітей за фактичним місцем проживання;

спільне використання житлового фонду держави та громад за єдиними принципами.

Ці правила роблять механізм прозорим та унеможливлюють зловживання.

Що отримає дитина після виходу з дитбудинку

Після закінчення строку перебування у виховних закладах дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, матиме право на житло для постійного проживання. Якщо таке помешкання не готове, держава повинна надати соціальне житло на перехідний період.

"Ба більше, забезпечення соціальним житлом не є підставою для виключення дитини з обліку або позбавлення її права на пільги", — уточнила Шуляк.

Таким чином, навіть після зміни місця проживання чи статусу дитина не втрачатиме права на державну підтримку. Це гарантія, що жодна дитина, яка залишилася без сім’ї, не залишиться без даху над головою.

Учасники робочої групи, що працюють над законом, наголошують: нова система — це не просто соціальний крок, а стратегічна інвестиція у майбутнє країни. Діти, які отримують житло, мають стабільність і шанс на самостійне життя без страху перед бездомністю.

"Наше завдання — створити дієву систему гарантій, яка дозволить кожній дитині мати не лише право на житло, а й реальну можливість його отримати", — підкреслила Шуляк.

Реформа також покликана об’єднати ресурси центральної влади, місцевих громад і міжнародних партнерів, аби забезпечення житлом відбувалося системно, а не вибірково.

