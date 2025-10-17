В Украине планируют предоставлять бесплатное жилье отдельным категориям граждан — детали нового законопроекта

Мужчина получает ключи. Фото: Freepik

Вопрос обеспечения жильем тех, кто оказался без поддержки, государство решает на новом уровне. В ближайшее время законодательство дополнят нормами, которые будут гарантировать жилье детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Это станет частью обновленной жилищной политики, которую готовит Верховная Рада, сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам государственной власти и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить жилье от государства

Изменения в законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики" предусматривают, что дети-сироты будут получать жилье уже в течение месяца после завершения пребывания в приемных семьях или детских домах семейного типа.

"Когда государство берет на себя ответственность за ребенка, эта ответственность не заканчивается в 18 лет. Она продолжается до момента, когда у ребенка появляются собственные ключи от дома", — подчеркнула Шуляк.

Кроме постоянного жилья, предусмотрено предоставление социального жилья — временного, до момента получения собственного жилья. Такие изменения гарантируют непрерывность поддержки и исключают случаи, когда молодые люди остаются без жилья после выхода из системы опеки.

Как будет работать новая система обеспечения жильем

Шуляк отметила, что новый закон формирует "четкую, понятную и справедливую систему, в которой государство не просто декларирует заботу, а реально выполняет свои обязательства перед детьми".

Основные положения предусматривают:

внесение данных о детях-сиротах в Единую информационно-аналитическую жилищную систему, что позволит отслеживать каждый случай и сделает невозможным потерю информации;

сохранение права на жилье даже после достижения 23 лет;

предоставление льготных кредитов на строительство или покупку жилья;

внесение в учет внутренне перемещенных детей по фактическому месту жительства;

совместное использование жилищного фонда государства и общин по единым принципам.

Эти правила делают механизм прозрачным и делают невозможным злоупотребление.

Что получит ребенок после выхода из детдома

После окончания срока пребывания в воспитательных учреждениях ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, будет иметь право на жилье для постоянного проживания. Если такое жилье не готово, государство должно предоставить социальное жилье на переходный период.

"Более того, обеспечение социальным жильем не является основанием для исключения ребенка с учета или лишения его права на льготы", — уточнила Шуляк.

Таким образом, даже после смены места жительства или статуса ребенок не будет терять права на государственную поддержку. Это гарантия, что ни один ребенок, который остался без семьи, не останется без крыши над головой.

Участники рабочей группы, работающие над законом, подчеркивают: новая система — это не просто социальный шаг, а стратегическая инвестиция в будущее страны. Дети, которые получают жилье, имеют стабильность и шанс на самостоятельную жизнь без страха перед бездомностью.

"Наша задача — создать действенную систему гарантий, которая позволит каждому ребенку иметь не только право на жилье, но и реальную возможность его получить", — подчеркнула Шуляк.

Реформа также призвана объединить ресурсы центральной власти, местных общин и международных партнеров, чтобы обеспечение жильем происходило системно, а не выборочно.

Как сообщалось, в 2026 году в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получат существенную поддержку от государства для приобретения собственного жилья. Программу "єОселя" профинансируют на 15 млрд грн из госбюджета, что позволит компенсировать значительную часть расходов и сделать ипотеку доступной для тех, кто потерял дом из-за войны.

Также мы рассказывали, что єОселя призвана обеспечить доступным жильем украинцев, предоставляя возможность приобрести собственную квартиру или дом под льготный процент. Эта инициатива, которая субсидируется из бюджета, делает ипотеку реальной для широкого круга лиц, включая медиков, педагогов, военнослужащих и внутренне перемещенных лиц.