Поділ будинку між двома власниками — за яких умов можливий у 2025 році

В Україні у 2025 році власники спільного житла все частіше цікавляться, як законно розділити будинок. Ця процедура має чітке правове регулювання, адже після поділу утворюються нові окремі об’єкти нерухомості.

Основна мета — надати кожному співвласнику повне право на свою частину майна без подальших суперечок, зазначають фахівці юридичної компанії DOZVIL.

Як відбувається поділ будинку між двома власниками

На практиці існує три варіанти оформлення поділу приватного будинку:

Поділ на кілька квартир. Застосовується, коли не потрібно втручатися у несучі стіни. Поділ на кілька окремих будинків. Використовується, якщо кожна частина має технічну можливість існувати як окремий будинок. Розділ після реконструкції. Якщо для поділу потрібно змінювати несучі конструкції, власники спершу проходять процедуру реконструкції, після чого оформлюють нові права власності.

Усі три варіанти мають спільну вимогу — дотримання будівельних і правових норм, а також реєстрація кожного об’єкта як самостійного.

Які умови потрібні, щоб розділити будинок

Закон дозволяє розділ лише тоді, коли дотримані кілька ключових умов:

усі співвласники дають згоду та беруть участь у процедурі;

існує технічна можливість поділу, підтверджена фахівцем;

земельна ділянка під будинком також має бути поділена та внесена до реєстру майнових прав;

усі прибудови та господарські споруди повинні бути оформлені.

Поділ неможливий, якщо будинок перебуває під арештом, у заставі або є предметом судової суперечки. Також не можна розділити самобуд чи об’єкт, не введений в експлуатацію.

Як оформити поділ будинку на дві адреси

Процес починається з технічного висновку про можливість поділу. Далі створюються нові технічні паспорти, підписується нотаріальний договір і кожній частині присвоюється окрема поштова адреса. Останній етап — державна реєстрація права власності.

Якщо поділ передбачає зміну конструкцій, обов’язково потрібен проект реконструкції, повідомлення про початок робіт і декларація про готовність об’єкта до експлуатації. Лише після цього нові частини вважаються законними.

Які документи потрібні для поділу будинку

Щоб оформити поділ будинку, власники повинні надати:

паспорти та ідентифікаційні коди;

документи, що підтверджують право власності на будинок і землю;

технічний паспорт;

нотаріально завірену згоду співвласників.

Якщо хоча б один власник не дає згоду чи не бере участі, питання доведеться вирішувати через суд. У такому разі суд може визначити порядок користування або фактично поділити майно.

Скільки коштує поділ будинку в Україні

Вартість процедури залежить від площі, розташування, наявності технічної документації та складності поділу. У середньому ціна стартує від 30 тисяч гривень, якщо не потрібні будівельні роботи. Оформлення займає близько трьох тижнів.

Коли необхідна реконструкція чи узаконення прибудов, вартість визначається індивідуально, а термін підготовки документів може тривати від трьох до шести місяців.

На що звернути увагу перед поділом будинку

Перед тим як почати процедуру, варто:

переконатися, що будинок і земля зареєстровані;

отримати висновок технічного експерта;

домовитися між співвласниками про порядок користування землею і спорудами;

визначити, чи є можливість створити окремі вхідні групи та комунікації.

"Ці кроки допоможуть уникнути спорів і затримок у реєстрації", — зазначають юристи.

