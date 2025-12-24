Перепланування квартири в Україні — коли треба дозвіл та де його отримати

Чоловк та жінка серед коробок. Фото: Freepik

Не кожна квартира одразу відповідає стилю життя власника. Хтось хоче об’єднати кухню з вітальнею, хтось — змінити конфігурацію кімнат або оновити інженерні мережі. У таких випадках ремонт переростає у перепланування.

І тут важливо пам’ятати: навіть у власній квартирі діють чіткі правила, які у майбутньому краще не ігнорувати, зазначають в адвокатському об’єднанні "Бачинський та партнери".

Що насправді вважається переплануванням

Якщо ви просто переклеїли шпалери або змінили паркет — це ремонт. Перепланування починається тоді, коли змінюється конфігурація приміщень.

Зараз в Україні правила стали лояльнішими. Якщо ви не чіпаєте несучі стіни, не втручаєтеся у загальнобудинкову вентиляцію та не розширюєте санвузли за рахунок житлових кімнат — отримувати купу дозволів "до" початку робіт зазвичай не потрібно.

Але якщо у планах серйозне втручання в конструктив, встановлення автономного опалення або демонтаж капітальних перегородок — готуйтеся до паперової роботи.

Хто надає дозвіл на перепланування квартири

Зазвичай питання вирішуються через місцеві органи архітектури або Центр надання адміністративних послуг. Вам знадобляться документи на право власності та, що найважливіше, грамотний проєкт перепланування квартири. Його має готувати сертифікований архітектор, який знає державні будівельні норми (ДБН).

Саме цей документ є гарантією того, що після вашого ремонту будинок не піде тріщинами, а відділ архітектури без проблем погодить зміни.

Якщо у квартири кілька власників — обов’язково отримайте їхню письмову згоду, щоб потім не з’ясовувати стосунки в суді.

Після отримання дозволу та завершення робіт необхідно оновити технічну документацію. Для цього власник звертається до БТІ, де виготовляють новий технічний паспорт з актуальним плануванням квартири.

Коли дозвіл на перепланування не потрібен

Не всі ремонтні роботи вимагають погодження. Без дозволу зазвичай можна виконувати:

засклити балкон або лоджію;

зробити дверний проріз у перегородці (якщо вона не несуча);

замінити сантехніку чи вікна без зміни їхньої форми.

Чим загрожує самовільне перепланування квартири

Ігнорування процедур може створити серйозні проблеми у майбутньому:

Продаж або спадкування: нотаріус побачить розбіжність між техпаспортом і реальністю, і угода заблокується. Конфлікти з сусідами: будь-яка скарга в ЖЕК або ОСББ може стати приводом для візиту інспекції та штрафів. Безпека: самовільне знесення опорної колони чи стіни — це ризик не лише для вас, а й для всього під’їзду.

Зазначимо, навіть в умовах війни попит на житло та оновлення осель серед українців залишається стабільним, хоча цінники на будматеріали за останні роки стрімко пішли вгору. Також ми розбирались, в яку пору року краще встановлювати пластикові вікна у квартирі.