Перепланировка квартиры в Украине — когда нужно разрешение и где его получить

Не каждая квартира сразу соответствует стилю жизни владельца. Кто-то хочет объединить кухню с гостиной, кто-то — изменить конфигурацию комнат или обновить инженерные сети. В таких случаях ремонт перерастает в перепланировку.

И здесь важно помнить: даже в собственной квартире действуют четкие правила, которые в будущем лучше не игнорировать, отмечают в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

Что на самом деле считается перепланировкой

Если вы просто переклеили обои или изменили паркет — это ремонт. Перепланировка начинается тогда, когда меняется конфигурация помещений.

Сейчас в Украине правила стали более лояльными. Если вы не трогаете несущие стены, не вмешиваетесь в общедомовую вентиляцию и не расширяете санузлы за счет жилых комнат — получать кучу разрешений "до" начала работ обычно не нужно.

Но если в планах серьезное вмешательство в конструктив, установка автономного отопления или демонтаж капитальных перегородок — готовьтесь к бумажной работе.

Кто дает разрешение на перепланировку квартиры

Обычно вопросы решаются через местные органы архитектуры или Центр предоставления административных услуг. Вам понадобятся документы на право собственности и, что самое важное, грамотный проект перепланировки квартиры. Его должен готовить сертифицированный архитектор, который знает государственные строительные нормы (ГСН).

Именно этот документ является гарантией того, что после вашего ремонта дом не пойдет трещинами, а отдел архитектуры без проблем согласует изменения.

Если у квартиры несколько собственников — обязательно получите их письменное согласие, чтобы потом не выяснять отношения в суде.

После получения разрешения и завершения работ необходимо обновить техническую документацию. Для этого владелец обращается в БТИ, где изготавливают новый технический паспорт с актуальной планировкой квартиры.

Когда разрешение на перепланировку не требуется

Не все ремонтные работы требуют согласования. Без разрешения обычно можно выполнять:

застеклить балкон или лоджию;

сделать дверной проем в перегородке (если она не несущая);

заменить сантехнику или окна без изменения их формы.

Чем грозит самовольная перепланировка квартиры

Игнорирование процедур может создать серьезные проблемы в будущем:

Продажа или наследование: нотариус увидит расхождение между техпаспортом и реальностью, и сделка заблокируется. Конфликты с соседями: любая жалоба в ЖЭК или ОСМД может стать поводом для визита инспекции и штрафов. Безопасность: самовольный снос опорной колонны или стены - это риск не только для вас, но и для всего подъезда.

