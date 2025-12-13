Право власності на житло — чому у 2026 році власники нерухомості можуть втратити своє майно

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Питання можливості втрати права власності у 2026 році непокоїть багатьох власників нерухомості. Хоч Конституція України гарантує недоторканність приватної власності, практика показує: існують ситуації, коли держава чи інші особи можуть домогтися її вилучення. Найважливіше — розуміти механізми таких процесів і стежити за змінами законодавства.

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли у 2026 році господарям нерухомості загрожує втрата права власності.

Примусове відчуження нерухомості для суспільних потреб

Це один із небагатьох випадків, коли держава справді може забрати майно.

"Відчуження допускається лише за умови попереднього і повного відшкодування вартості майна", — зазначено у законі "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Якщо ділянка потрібна для дороги, оборонного об’єкта чи ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, процедуру запускають лише після оцінки та згоди або через суд. Процес триває довго, але компенсація — обов’язкова складова.

Втрата квартири чи будинку через борги

У 2026 році ризики для боржників зростуть, адже обмеження, пов’язані з воєнним станом, поступово припинятимуть дію. Закон "Про іпотеку" дозволяє банку звернути стягнення, якщо житло є предметом застави.

Виконавча служба також може ініціювати продаж нерухомості, коли:

борг перевищує 20 мінімальних зарплат;

інші способи стягнення не дали результату;

є чинне рішення суду.

Після завершення мораторіїв банки та виконавці активізують процедури, тому борги варто закривати заздалегідь.

Ризик визнання договору купівлі недійсним

Навіть чесний покупець може втратити житло, якщо в ланцюгу попередніх продажів були порушення. Статті 215-236 Цивільного кодексу регулюють підстави недійсності правочинів.

Суд може скасувати договір, якщо:

один із продавців не мав права відчужувати майно;

підроблено документи;

була відсутня згода опікунської ради;

участь брав недієздатний власник.

У такому разі добросовісний покупець має право лише на відшкодування збитків від недобросовісної сторони.

Конфіскація майна у кримінальних справах

Це найжорсткіша форма втрати права власності на нерухомість. Кримінальний кодекс визначає її як додаткове покарання. Компенсація тут не передбачена, адже майно вилучають у зв’язку з учиненим злочином. Застосовується виключно за рішенням суду.

Перехід нерухомості у статус безхазяйної

Якщо власник роками не користується майном, воно може бути взяте на облік як безхазяйне. Після року очікування і відсутності заяв від власника його можуть передати громаді.

Додатково діє стаття 344 ЦКУ: особа, яка відкрито володіє нерухомістю 10 років, може оформити право власності за набувальною давністю. Це загроза для тих, хто забув про старі будинки чи землю.

Раніше ми розповідали про витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це, по суті, офіційне підтвердження вашого права власності на будь-який об'єкт: чи то квартира, чи будинок, чи земельна ділянка.

Також, попри те, що мільйони українців пам'ятають про свідоцтво на право власності на нерухомість, його припинили видавати кілька років тому, і багато хто досі шукає, де його можна отримати.