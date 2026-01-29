Програма "СвітлоДім" — хто і коли отримає допомогу на електрику

Жінка з ноутбуком у темряві. Фото: Freepik

В Україні стартувала державна програма "СвітлоДім", яка має посилити енергетичну стійкість багатоквартирних будинків. Програма спрямована на швидкий і практичний результат під час тривалих відключень світла.

Як повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, з 30 січня 2026 року подати заявку на участь можна через "Дію".

"Ми хочемо дати простий і зрозумілий механізм допомоги, який працюватиме швидко, онлайн і прозоро", — наголосив Кулеба.

Хто може подати заявку на програму "СвітлоДім"

Участь у програмі доступна не окремим мешканцям, а організаціям, які управляють житловим фондом. Подати заявку можуть ОСББ, житлові кооперативи, керуючі компанії та інші юридичні особи незалежно від форми власності.

Держава робить ставку саме на колективні рішення для будинків, де автономне живлення забезпечує роботу критичних систем, зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій.

Яку допомогу надає держава за програмою "СвітлоДім"

Розмір фінансування становить від 100 до 300 тисяч гривень. Сума залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів. Кошти дозволено використати на закупівлю обладнання для альтернативного енергопостачання, зокрема:

генераторів бензинових дизельних або газових;

інверторів та акумуляторів;

блоків керування батареями;

сонячних панелей.

Мешканці самостійно обирають тип обладнання та постачальника без жорстких обмежень з боку держави.

Яку допомогу можна отримати за програмою "СвітлоДім". Графіка: mindev.gov.ua

Як швидко ухвалюють рішення за програмою "СвітлоДім"

За словами Кулеби, ключовий принцип програми — оперативність.

"Ми хочемо зробити прозорий інструмент, який б надавав можливість протягом тижня отримувати конкретний результат у вигляді обладнання", — зазначив міністр.

Перевагу отримають заявки, де вже визначено перелік необхідної техніки.

Процедура виглядає так:

подання заявки онлайн через електронний кабінет у Дії;

розгляд і схвалення комісією Мінрозвитку;

виплата коштів протягом 48 годин після валідації.

Умови програми "СвітлоДім". Графіка: mindev.gov.ua

Навіщо запровадили програму "СвітлоДім"

Програма покликана забезпечити стабільну роботу водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення та тепла в будинках.

"Важливо не лише відновлювати, а й посилювати домівки людей альтернативними рішеннями", — підкреслив Олексій Кулеба.

Фінансування можливе з держбюджету, коштів партнерів та інших джерел.

Раніше ми розповідали, як відключення світла вплинуло на ринок нерухомості у Києві. А також, чому у Буковелі постійно є електропостачання.