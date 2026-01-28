Без опалення у мороз — які багатоповерхівки найкраще тримають тепло

Чоловік читає біля батареї. Фото: Freepik

Перебої з теплопостачанням змушують українців заздалегідь оцінювати, наскільки житло здатне зберігати тепло під час морозів. Швидкість охолодження квартири залежить не лише від погоди, а й від типу будинку, матеріалів стін, утеплення та розташування помешкання.

Керівник команди будівельників Володимир Соловко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів, як швидко охолонуть будинки без опалення. За основу взято температуру +18°C у квартирі та зовнішні умови від –10°C.

Від чого залежить втрата тепла у квартирі

Головна біда — це матеріал. Бетонні плити працюють як гігантські акумулятори холоду, тоді як цегла набагато повільніше "віддає" затишок. Як зазначає Соловко, вікна — це теж слабке місце.

"Через вікна може виходити до 30-40% тепла, а утеплення фасаду подовжує теплову інерцію будинку на кілька годин", — каже фахівець.

Окрім того, якщо ваші сусіди навколо живуть і якось гріються, ваша квартира остигатиме значно повільніше, ніж кутова чи на першому поверсі.

Панельні будинки без опалення взимку

Тут новини невтішні. Панельні будинки, особливо серії 70-80-х років, мають тонкі стіни та вічні проблеми зі стиками. Якщо на вулиці мінус десять, то затишок зникне вже через 6 годин.

"Це найшвидший сценарій охолодження", — констатує Соловко.

Вже за пів доби без опалення температура в таких квартирах може впасти до критичних +6-7°C.

Хрущовки та сталінки під час морозів

Цегляні п'ятиповерхівки в цьому плані трохи витриваліші — вони здатні "тримати оборону" до 16-18 годин. Але є нюанс: старі дерев’яні рами у під’їздах чи квартирах нівелюють всю перевагу товстих стін.

Найкраще серед "пенсіонерів" почуваються сталінки завдяки своїм метрам цегляної кладки. За словами експерта, "при температурах до –5°C у сталінках відносний комфорт зберігається майже добу".

Сучасні новобудови без теплопостачання

Будинки, зведені після 2010-х, — це зовсім інша історія. Там зазвичай вже "з заводу" йде мінвата або пінопласт на фасадах і якісні склопакети.

Навіть у лютий мороз така квартира може залишатися придатною для життя без обігріву протягом 12-14 годин, а іноді й довше.

