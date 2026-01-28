Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Які багатоповерхівки найкраще тримаються без опалення у мороз

Які багатоповерхівки найкраще тримаються без опалення у мороз

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 10:15
Без опалення у мороз — які багатоповерхівки найкраще тримають тепло
Чоловік читає біля батареї. Фото: Freepik

Перебої з теплопостачанням змушують українців заздалегідь оцінювати, наскільки житло здатне зберігати тепло під час морозів. Швидкість охолодження квартири залежить не лише від погоди, а й від типу будинку, матеріалів стін, утеплення та розташування помешкання.

Керівник команди будівельників Володимир Соловко у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів, як швидко охолонуть будинки без опалення. За основу взято температуру +18°C у квартирі та зовнішні умови від –10°C.

Реклама
Читайте також:

Від чого залежить втрата тепла у квартирі

Головна біда — це матеріал. Бетонні плити працюють як гігантські акумулятори холоду, тоді як цегла набагато повільніше "віддає" затишок. Як зазначає Соловко, вікна — це теж слабке місце.

"Через вікна може виходити до 30-40% тепла, а утеплення фасаду подовжує теплову інерцію будинку на кілька годин", — каже фахівець.

Окрім того, якщо ваші сусіди навколо живуть і якось гріються, ваша квартира остигатиме значно повільніше, ніж кутова чи на першому поверсі.

Панельні будинки без опалення взимку

Тут новини невтішні. Панельні будинки, особливо серії 70-80-х років, мають тонкі стіни та вічні проблеми зі стиками. Якщо на вулиці мінус десять, то затишок зникне вже через 6 годин. 

"Це найшвидший сценарій охолодження", — констатує Соловко. 

Вже за пів доби без опалення температура в таких квартирах може впасти до критичних +6-7°C.

Хрущовки та сталінки під час морозів

Цегляні п'ятиповерхівки в цьому плані трохи витриваліші — вони здатні "тримати оборону" до 16-18 годин. Але є нюанс: старі дерев’яні рами у під’їздах чи квартирах нівелюють всю перевагу товстих стін.

Найкраще серед "пенсіонерів" почуваються сталінки завдяки своїм метрам цегляної кладки. За словами експерта, "при температурах до –5°C у сталінках відносний комфорт зберігається майже добу".

Сучасні новобудови без теплопостачання

Будинки, зведені після 2010-х, — це зовсім інша історія. Там зазвичай вже "з заводу" йде мінвата або пінопласт на фасадах і якісні склопакети. 

Навіть у лютий мороз така квартира може залишатися придатною для життя без обігріву протягом 12-14 годин, а іноді й довше.

 

Які багатоповерхівки найкраще тримаються без опалення у мороз - фото 1
Які будинки найкраще тримають тепло. Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, де дозволено ставити генератор біля приватного будинку, щоб не заважати сусідам. А також, чому взимку 2026 року на курорті Буковель цілодобово є світло.

опалювальний сезон теплопостачання опалення відключення світла багатоповерхівка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації